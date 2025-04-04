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Рубио высказался о восстановлении авиасообщения между Россией и США

Рубио высказался о восстановлении авиасообщения между Россией и США - 04.04.2025, ПРАЙМ

Рубио высказался о восстановлении авиасообщения между Россией и США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не слышал заявлений касательно планов по возобновлению авиасообщения между РФ и Штатами, не понимает, кто будет летать, | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T15:13+0300

2025-04-04T15:13+0300

2025-04-04T15:14+0300

политика

россия

сша

марк рубио

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не слышал заявлений касательно планов по возобновлению авиасообщения между РФ и Штатами, не понимает, кто будет летать, раз "люди под санкциями". Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами. "Я ничего не слышал по поводу прямого авиасообщения (между Россией и США - ред.) ... Я не знаю, кто будет летать, потому что ... люди под санкциями", - заявил Рубио во время выступления в Брюсселе.

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россия, сша, марк рубио