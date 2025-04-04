https://1prime.ru/20250404/rubio-856391370.html

США приблизились к миру на Украине, заявил Рубио

США приблизились к миру на Украине, заявил Рубио - 04.04.2025, ПРАЙМ

США приблизились к миру на Украине, заявил Рубио

Соединенные Штаты приблизились к миру в украинском конфликте благодаря ведению переговоров с обеими сторонами. Об этом в Брюсселе заявил госсекретарь страны... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T15:24+0300

2025-04-04T15:24+0300

2025-04-04T15:24+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты приблизились к миру в украинском конфликте благодаря ведению переговоров с обеими сторонами. Об этом в Брюсселе заявил госсекретарь страны Марко Рубио. "Мы находимся ближе к миру просто потому, что общаемся с обеими сторонами, но мы не ближе к миру потому, что у нас на руках соглашение, которое положит конец этому конфликту. Однако мы узнаем об этом достаточно скоро", - отметил он в беседе с журналистами.Рубио добавил, что США нужно видеть реальный прогресс в урегулировании конфликта на Украине, иначе Вашингтон решит, что Россия не заинтересована в этом. Кроме того, американская сторона не намерена заранее судить о том, какими будут уступки сторон в рамках урегулирования конфликта на Украине

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россия, украина, сша, марк рубио