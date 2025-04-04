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Рубио прокомментировал последствия введения пошлин

Рубио прокомментировал последствия введения пошлин - 04.04.2025, ПРАЙМ

Рубио прокомментировал последствия введения пошлин

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что из-за введения Вашингтоном пошлин на импорт рушатся не экономики, а рынки, которые наносят ущерб Соединенным Штатам. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T15:25+0300

2025-04-04T15:25+0300

2025-04-04T15:25+0300

экономика

сша

марк рубио

дональд трамп

мировая экономика

пошлины

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что из-за введения Вашингтоном пошлин на импорт рушатся не экономики, а рынки, которые наносят ущерб Соединенным Штатам. "Я не думаю, что будет справедливо сказать, что экономики рушатся. Рынки рушатся, потому что рынки строятся на стоимостях акций компаний, которые сейчас встроены в методы производства, вредные для США. Мы должны перезагрузить мировой торговый порядок", - заявил Рубио на конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, его выступление транслировалось на телеканале C-Span. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

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сша, марк рубио, дональд трамп, мировая экономика, пошлины