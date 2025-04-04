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Рубль перешел к снижению днем в пятницу против юаня на Московской бирже

Рубль перешел к снижению днем в пятницу против юаня на Московской бирже - 04.04.2025, ПРАЙМ

Рубль перешел к снижению днем в пятницу против юаня на Московской бирже

Курс рубля в пятницу днем перешел к снижению против юаня на Московской бирже на фоне падающей нефти и сохранения геополитических и санкционных рисков, следует... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T17:24+0300

2025-04-04T17:24+0300

2025-04-04T17:24+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу днем перешел к снижению против юаня на Московской бирже на фоне падающей нефти и сохранения геополитических и санкционных рисков, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.11 мск рос на 16 копеек, до 11,74 рубля. Повышение составило 1,4%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,54-11,75 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 9,6 миллиарда юаней, что примерно равно аналогичному показателю предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 87,89 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,486 против 7,282 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,8%. На форексе доллар котируется по 85,59 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль в ходе сессии пятницы колеблется разнонаправленно против юаня на Мосбирже. Попытки рубля удержаться в легком плюсе в первой половине дня не увенчались успехом, и после 14.00 он ушел в ощутимый минус. Видимо, перед выходными игроки хеджируют риски переноса валютных позиций на фоне падающей нефти. "Негативом для всех рублевых активов выступает быстрое снижение нефтяных цен, потери которых сегодня превышают 7% после сопоставимого обвала в четверг. Котировки переписали четырехлетние минимумы. Правда, эти ценовые уровни будут влиять на экспортную выручку и поступление иностранной валюты в страну с лагом минимум в один месяц. Однако и в начале года котировки нефти были на относительно низких значениях, что также должно оказывать давление на курс рубля", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом игроки рынка обращают внимание на заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что со стороны конгрессменов в США будет возрастать давление на администрацию американского президента Дональда Трампа с целью введения больших санкций против России. США считают, что в течение "недель" станет ясно, насколько серьезно настроена Россия по поводу мирного урегулирования, добавил Рубио. При этом, он отметил, что, если в Вашингтоне поймут, что Россия якобы может затягивать урегулирование, то президент США Дональд Трамп пересмотрит свою позицию. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.10 мск падала на 7,5%, до 64,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 102,5 пункта. ПРОГНОЗЫ "Несмотря на то, что нефть влияет на курс рубля с лагом в две недели-месяц, это может негативно сказаться на бюджете: дешевая нефть и сильный рубль создают риски для его пополнения, и власти могут начать искать меры для ослабления валюты РФ. В этих условиях курс, скорее всего, направится в район 88-90 рублей за доллар", - полагает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". На Мосбирже курс юаня приближается к верхней границе недельного диапазона 11,34–11,85 рубля и может попытаться ее пробить уже сегодня, если ситуация на мировых рынках или в информационном пространстве, связанном с геополитикой, существенно не улучшится, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

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рубль, юань, рынки, торги, сша, мосбиржа, дональд трамп