Уверенный рост рубля по итогам I квартала

МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. По итогам I квартала 2025 года рубль вырос относительно других мировых валют: к доллару — на 15,45%, к евро — на 12%, к юаню — на 14,8%, наблюдаем стабильный бычий тренд.Тем не менее по ряду признаков можно судить о предстоящем замедлении экономического роста. Во-первых, снизилась динамика роста промпроизводства до 0,2% на целых 2 процентных пункта. Во-вторых, в марте упал производственный индекс PMI до 48.2. Такой же уровень в последний раз был зафиксирован в мае 2022 года. Скорее всего во II квартале наступит долгожданное смягчение денежно-кредитной политики Банка России, и усиление позиций рубля как минимум замедлится.ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕВ начале недели наблюдалось замедление деловой активности — в преддверии больших перемен. Единая валюта не претерпела значительных корректировок даже после новостей об уменьшении инфляционных ожиданий (индекс потребительских цен в марте не превысил 2,2% в годовом выражении), и о снижении индекса деловой активности обрабатывающей промышленности США (ISM Manufacturing PMI — 49 пунктов, а показатель ниже 50 — признак риска рецессии).2 апреля администрация США во главе с Дональдом Трампом ввели тотальные пошлины на товары, поставляемые из-за рубежа. Событие, где выступил президент США, получило название "День освобождения". Это нововведение определенно будет сказываться на всех торгово-денежных отношениях по всему миру. Для всех стран по умолчанию размер пошлин составил 10%, а для стран, которые вводят зеркальные меры, тарифная ставка увеличена. Так, для товаров из Китая ставка составила 34%, из Южной Кореи — 25%, из ЕС — 20%. Россия по умолчанию на 10%-ном тарифе. Новость буквально “взорвала” финансовые рынки: индекс волатильности(страха) Wall Street Vix к закрытию недели взлетел выше 40 пунктов(область панических настроений), что вылилось в массовые продажи на американском фондовом рынке и падение индекса доллара до уровней октября прошлого года.Еще одним важным событием недели вступили данные по занятости вне с/х секторе (Nonfarm Payrolls) экономики США. В марте бюро статистики труда(BLS) зафиксировало рост числа новых рабочих мест на 228 тыс, что значительно превысило прогноз в 135 тыс. и предыдущий показатель 117 тыс. Ожидается, что позитивная динамика NFP сможет замедлить наметившееся резкое ослабление американской валюты в краткосрочной перспективе..ПРОГНОЗЫПо евро по отношению к доллару вышел вверх из недельного коридора 1,0700-1,0950, сдвинув потенциал роста в направлении уровня 1.1200.Доллар к рублю стабилизировался в торговом диапазоне 80-86.Евро демонстрирует локальный рост в пределах от 88 до 94-96 рублей.
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. По итогам I квартала 2025 года рубль вырос относительно других мировых валют: к доллару — на 15,45%, к евро — на 12%, к юаню — на 14,8%, наблюдаем стабильный бычий тренд.
Тем не менее по ряду признаков можно судить о предстоящем замедлении экономического роста. Во-первых, снизилась динамика роста промпроизводства до 0,2% на целых 2 процентных пункта. Во-вторых, в марте упал производственный индекс PMI до 48.2. Такой же уровень в последний раз был зафиксирован в мае 2022 года. Скорее всего во II квартале наступит долгожданное смягчение денежно-кредитной политики Банка России, и усиление позиций рубля как минимум замедлится.
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ
В начале недели наблюдалось замедление деловой активности — в преддверии больших перемен. Единая валюта не претерпела значительных корректировок даже после новостей об уменьшении инфляционных ожиданий (индекс потребительских цен в марте не превысил 2,2% в годовом выражении), и о снижении индекса деловой активности обрабатывающей промышленности США (ISM Manufacturing PMI — 49 пунктов, а показатель ниже 50 — признак риска рецессии).
2 апреля администрация США во главе с Дональдом Трампом ввели тотальные пошлины на товары, поставляемые из-за рубежа. Событие, где выступил президент США, получило название "День освобождения". Это нововведение определенно будет сказываться на всех торгово-денежных отношениях по всему миру. Для всех стран по умолчанию размер пошлин составил 10%, а для стран, которые вводят зеркальные меры, тарифная ставка увеличена. Так, для товаров из Китая ставка составила 34%, из Южной Кореи — 25%, из ЕС — 20%. Россия по умолчанию на 10%-ном тарифе. Новость буквально “взорвала” финансовые рынки: индекс волатильности(страха) Wall Street Vix к закрытию недели взлетел выше 40 пунктов(область панических настроений), что вылилось в массовые продажи на американском фондовом рынке и падение индекса доллара до уровней октября прошлого года.
Еще одним важным событием недели вступили данные по занятости вне с/х секторе (Nonfarm Payrolls) экономики США. В марте бюро статистики труда(BLS) зафиксировало рост числа новых рабочих мест на 228 тыс, что значительно превысило прогноз в 135 тыс. и предыдущий показатель 117 тыс. Ожидается, что позитивная динамика NFP сможет замедлить наметившееся резкое ослабление американской валюты в краткосрочной перспективе..
ПРОГНОЗЫ
По евро по отношению к доллару вышел вверх из недельного коридора 1,0700-1,0950, сдвинув потенциал роста в направлении уровня 1.1200.
Доллар к рублю стабилизировался в торговом диапазоне 80-86.
Евро демонстрирует локальный рост в пределах от 88 до 94-96 рублей.
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