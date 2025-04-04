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Рубль сохраняет устойчивость в условиях "мировой торговой войны"

Рубль сохраняет устойчивость в условиях "мировой торговой войны" - 04.04.2025, ПРАЙМ

Рубль сохраняет устойчивость в условиях "мировой торговой войны"

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе показал устойчивость на фоне немного возросшей волатильности. Курсовой... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T23:52+0300

2025-04-04T23:52+0300

2025-04-04T23:52+0300

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе показал устойчивость на фоне немного возросшей волатильности. Курсовой недельный диапазон составил 11,40-11,85 рубля за юань. На два дня снижения юаня пришлось три дня его роста – во второй половине недели.Рубль в начале апреля искал направление движения в условиях неопределенного геополитического фона и возросшей волатильности мировых рынков – особенно во второй половине недели. Причиной стало введение торговых пошлин Америкой против других стран мира. Определяющим для российских активов стал обвал за неделю рынка нефти на 12%, почти до 64 долларов за баррель марки Brent – до минимумов за четыре года.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи по индикатору RUSFARCNY, упали до -0,06% годовых против 0,16%, опять уйдя в отрицательную область и достигая на неделе уровня -0,46%.В целом, курс юаня на Мосбирже за неделю вырос на 3 копейки до 11,72 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 60 копеек до 84,28 рубля, а евро - на 3,33 рубля, до 92,99 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю прибавила от 7,263 юаня до 7,282 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,191 юаня, что на 1% ниже курса форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 5,6 тысячи против 6,07 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА CARRY TRADEРубль начал рабочую неделю ростом против юаня. Участники рынка говорили о спросе на рублевые активы со стороны иностранных инвесторов, которых не смущает возросшая геополитическая неопределенность. На фоне рекордно высоких за последние несколько лет рублевых ставок свою роль играет carry trade, когда дешевые заемные средства в инвалюте конвертируются в рубли и вкладываются под высокий процент.Возврат юаневой ставки в отрицательную область спустя две недели положительных ставок лишний раз показывает высокую вероятность работы carry trade в рублевом сегменте рынка.Наконец, замглавы министерства Иван Чебесков сообщил, что из динамики ОФЗ и курса рубля виден приток в эти инструменты денежной ликвидности иностранных хедж-фондов, предназначенной для высокорискованных вложений.Он также заявил, что Минфин России в случае ослабления западных санкций ожидает роста притока иностранных инвестиций, а также возвращения денег богатых россиян, которые хранились за рубежом.В то же время Чебесков сообщил, что число заявок иностранцев на выход из российских активов за 2,5-3 года снизилось, тем не менее они есть: заявки четырех компаний были рассмотрены на этой неделе. Таким образом, разрешение может повысить спрос на валюту со стороны указанных иностранцев.ПРОГНОЗЫЗавершение недели проходило под знаком коррекции рубля вниз. Впрочем, ей мешали сигналы от Минфина РФ. Ведомство заявило о переходе от покупки к продаже валюты в рамках операций с ФНБ. Минфин направит на продажу валюты и золота по бюджетному правилу с 7 апреля по 12 мая 35,9 миллиарда рублей, по 1,6 миллиарда рублей в день. Месяцем ранее Минфин покупал валюты и золота на 2,9 миллиарда рублей в день. При этом ЦБ РФ в первом полугодии дополнительно к операциям Минфина продает валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. То есть продажа валюты вырастет в 1,8 раза: с 5,96 миллиарда рублей в день до 10,46 миллиарда.Однако юань особенно в пятницу активно дорожал. Шторм на мировых рынках, которые вошли в пике после инициирования Трампом "мировой торговой войны", поддерживал перед выходными у инвесторов мрачные настроения.Обвал рынка нефти был главным триггером для российских активов и рубля, в частности. Его причиной, кроме "торговой войны" стало и неожиданное решение восьми стран ОПЕК+, с добровольными сокращениями добычи нефти, ускорить с мая наращивание добычи.Между тем, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России постепенно снижается, но регулятору надо избегать преждевременных решений, чтобы потом снова не пришлось повышать ключевую ставку. При этом укрепление рубля, если оно будет устойчивым, будет работать на снижение инфляции, добавила она.Таким образом, жесткость риторики Цпентробанка сохраняется, и это важный фактор поддержки рубля, который будет удерживать курс юаня на Мосбирже от быстрого движения в направлении 12 рублей.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

рубль, курсы валют, банк россии, эльвира набиуллина, минфин, мосбиржа, россия, мнения аналитиков