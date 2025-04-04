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Рынок акций РФ ощутимо снизился в пятницу, упав третью неделю подряд

Рынок акций РФ ощутимо снизился в пятницу, упав третью неделю подряд - 04.04.2025, ПРАЙМ

Рынок акций РФ ощутимо снизился в пятницу, упав третью неделю подряд

Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы ощутимо снизился на фоне продолжающейся негативной динамики рынка нефти, падение индекса Мосбиржи идет... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T19:48+0300

2025-04-04T19:48+0300

2025-04-04T19:48+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы ощутимо снизился на фоне продолжающейся негативной динамики рынка нефти, падение индекса Мосбиржи идет третью неделю подряд, он опустился до минимума с 10 января, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 2,71% - до 2781,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,01%, до 1093,66 пункта, долларовый РТС - на 2,59%, до 1039,88 пункта. За неделю индекс Мосбиржи опустился на 8,05%, индекс Мосбиржи в юанях - на 8,34%, РТС - на 8,70%. В ходе сессии пятницы индекс Мосбиржи опускался до 2778,43 пункта – минимума с 10 января. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы падения - до 3,1%. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию пятницы продолжил сильно снижаться, опустившись уже ниже ключевого уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Порожденный началом "торговой войны" общий негатив на мировых рынках транслировался в обвал рынка нефти на многолетние минимумы, что продолжило давить на котировки российских акций. "Индекс Мосбиржи завершил пятницу в минусе, как, впрочем, и 12 сессий до этого. Бенчмарк отметился ниже 2800 пунктов. Новостей с геополитического фронта по-прежнему мало, неопределенность в преддверии выходных и внешнерыночный risk off способствовала ускорению спада ближе к вечеру пятницы. Продажи на мировых рынках усилились, а цены на нефть упали к 4-летним минимумам. Вышедший сегодня сильный мартовский отчет по рынку труда Штатов на фоне рыночной паники остался практически незамеченным", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Совкомфлота" (-6,1%), "Аэрофлота" (-5,9%), "Мечела" (-6,7%), "Эн+ Груп"(-7,1%). Выросли в цене защитные в период ослабления рубля префы "Сургутнефтегаза" (+2,6%). Стоимость нефти к 19.34 мск падал на 7,1%, до 65,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,7%, до 102,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок к завершению сессии оставался в заметном минусе, при этом индекс Мосбиржи закрывает неделю ниже 2900 пунктов, что подтверждает риски развития нисходящего движения в район минимума прошлого года 2370 пунктов, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Обнадеживающих новостей о ходе мирных переговоров инвесторы в РФ на данный момент не получают, более того - тон администрации Трампа в отношении России даже ужесточается, подчеркивая в том числе риски усиления санкционного режима. Рынки, впрочем, остаются волатильными и при поступлении оптимистичных новостей готовы в любой момент отскочить вверх", - добавляет она. Российский рынок уже выглядит локально перепроданным, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "На наш взгляд, инвесторы будут стараться использовать любые позитивные сигналы, чтобы попытаться организовать отскок рынка вверх. Прогноз по индексу Мосбиржи на 7 апреля – 2750-2900 пунктов", - оценивает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, ртс, рынки, торги, акции