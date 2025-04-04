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Рютте считает, что надо наращивать оборонные расходы даже при пошлинах США

Рютте считает, что надо наращивать оборонные расходы даже при пошлинах США - 04.04.2025, ПРАЙМ

Рютте считает, что надо наращивать оборонные расходы даже при пошлинах США

Оборонные расходы надо наращивать для обеспечения безопасности НАТО, соответствующие решения принимаются каждой страной на национальном уровне, заявил генсек... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T14:43+0300

2025-04-04T14:43+0300

2025-04-04T14:43+0300

экономика

сша

нато

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - ПРАЙМ. Оборонные расходы надо наращивать для обеспечения безопасности НАТО, соответствующие решения принимаются каждой страной на национальном уровне, заявил генсек НАТО Марк Рютте, комментируя вопрос о том, что новые таможенные пошлины США приведут к росту расходов, которые могли бы пойти на наращивание военного производства. "Правительства должны принимать решения на национальном уровне, политики всегда делают выбор. Всегда больше потребностей, нежели средств", - сказал генсек альянса на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД в Брюсселе. По его словам, генсек НАТО не должен комментировать вопросы, не относящиеся к политике альянса. При этом страны НАТО должны "иметь все необходимое, чтобы иметь возможность защитить себя". Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

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сша, нато, марк рютте