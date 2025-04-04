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Сальдо оценил возможность открытия пассажирского ж/д сообщения с Крымом - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Сальдо оценил возможность открытия пассажирского ж/д сообщения с Крымом
Сальдо оценил возможность открытия пассажирского ж/д сообщения с Крымом - 04.04.2025, ПРАЙМ
Сальдо оценил возможность открытия пассажирского ж/д сообщения с Крымом
Технически для открытия пассажирского железнодорожного сообщения между Херсонской областью и Крымом всё готово, проблемой остается только безопасность... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T06:16+0300
2025-04-04T06:16+0300
бизнес
россия
херсонская область
симферополь
крым
владимир сальдо
всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - ПРАЙМ. Технически для открытия пассажирского железнодорожного сообщения между Херсонской областью и Крымом всё готово, проблемой остается только безопасность перевозок, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Технически для этого всё давно готово. Поезда, станции, депо, железнодорожные пути. Однако опять мешают проблемы с безопасностью перевозок. Для боевиков киевского режима пассажирские поезда могут стать приоритетной целью", - сказал Сальдо. По его словам, ради пиара ВСУ без колебаний могут пойти на самые отвратительные преступления. "Не остановятся и перед соблазном нанести удары по вагонам с пассажирами", - подчеркнул губернатор Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Бизнес, РОССИЯ, Херсонская область, СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, Владимир Сальдо, ВСУ
06:16 04.04.2025
 
Сальдо оценил возможность открытия пассажирского ж/д сообщения с Крымом

Сальдо: для открытия ж/д сообщения между Херсонской областью и Крымом все готово

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - ПРАЙМ. Технически для открытия пассажирского железнодорожного сообщения между Херсонской областью и Крымом всё готово, проблемой остается только безопасность перевозок, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Технически для этого всё давно готово. Поезда, станции, депо, железнодорожные пути. Однако опять мешают проблемы с безопасностью перевозок. Для боевиков киевского режима пассажирские поезда могут стать приоритетной целью", - сказал Сальдо.
По его словам, ради пиара ВСУ без колебаний могут пойти на самые отвратительные преступления.
"Не остановятся и перед соблазном нанести удары по вагонам с пассажирами", - подчеркнул губернатор
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
 
БизнесРОССИЯХерсонская областьСИМФЕРОПОЛЬКРЫМВладимир СальдоВСУ
 
 
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