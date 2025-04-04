https://1prime.ru/20250404/sanktsii-856391228.html

Рубио сделал заявление об усилении санкций против России

Рубио сделал заявление об усилении санкций против России - 04.04.2025, ПРАЙМ

Рубио сделал заявление об усилении санкций против России

Со стороны конгрессменов в США будет возрастать давление на администрацию американского президента Дональда Трампа с целью введения больших санкций против... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T15:18+0300

2025-04-04T15:18+0300

2025-04-04T15:18+0300

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Со стороны конгрессменов в США будет возрастать давление на администрацию американского президента Дональда Трампа с целью введения больших санкций против России, заявил госсекретарь страны Марко Рубио. "Со стороны Капитолийского холма будет нарастать давление с целью введения санкций, которые мы не сможем остановить, если на самом деле не будем продвигаться к миру", - сообщил он журналистам в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал Fox. Рубио добавил, что настоящее время члены американского конгресса начали вносить на рассмотрение законопроекты, направленные на усиление санкций против РФ.

https://1prime.ru/20250404/rubio-856390403.html

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сша, рф, марк рубио