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Рубио сделал заявление об усилении санкций против России - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250404/sanktsii-856391228.html
Рубио сделал заявление об усилении санкций против России
Рубио сделал заявление об усилении санкций против России - 04.04.2025, ПРАЙМ
Рубио сделал заявление об усилении санкций против России
Со стороны конгрессменов в США будет возрастать давление на администрацию американского президента Дональда Трампа с целью введения больших санкций против... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T15:18+0300
2025-04-04T15:18+0300
экономика
сша
рф
марк рубио
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Со стороны конгрессменов в США будет возрастать давление на администрацию американского президента Дональда Трампа с целью введения больших санкций против России, заявил госсекретарь страны Марко Рубио. "Со стороны Капитолийского холма будет нарастать давление с целью введения санкций, которые мы не сможем остановить, если на самом деле не будем продвигаться к миру", - сообщил он журналистам в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал Fox. Рубио добавил, что настоящее время члены американского конгресса начали вносить на рассмотрение законопроекты, направленные на усиление санкций против РФ.
https://1prime.ru/20250404/rubio-856390403.html
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сша, рф, марк рубио
Экономика, США, РФ, Марк Рубио
15:18 04.04.2025
 
Рубио сделал заявление об усилении санкций против России

Рубио: конгрессмены в США усилят давление с целью введения больших санкций против РФ

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Со стороны конгрессменов в США будет возрастать давление на администрацию американского президента Дональда Трампа с целью введения больших санкций против России, заявил госсекретарь страны Марко Рубио.
"Со стороны Капитолийского холма будет нарастать давление с целью введения санкций, которые мы не сможем остановить, если на самом деле не будем продвигаться к миру", - сообщил он журналистам в Брюсселе. Трансляцию вел телеканал Fox.
Рубио добавил, что настоящее время члены американского конгресса начали вносить на рассмотрение законопроекты, направленные на усиление санкций против РФ.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
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15:05
 
ЭкономикаСШАРФМарк Рубио
 
 
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