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Водителей предупредили о весенних штрафах ГИБДД

Водителей предупредили о весенних штрафах ГИБДД - 04.04.2025, ПРАЙМ

Водителей предупредили о весенних штрафах ГИБДД

С окончанием зимнего сезона большинство автомобилистов планируют более активное использование транспортных средств по их прямому назначению, в том числе для... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T02:02+0300

2025-04-04T02:02+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. С окончанием зимнего сезона большинство автомобилистов планируют более активное использование транспортных средств по их прямому назначению, в том числе для выезда на загородные участки. Однако при этом необходимо неукоснительно выполнять правила дорожного движения, в противном случае вероятны штрафы, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков.В первую очередь следует позаботиться о чистоте и читаемости номерного знака автомобиля. “Если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего (в светлое время суток переднего или заднего) государственного регистрационного знака, то за это нарушение предусмотрено наложение административного штрафа в размере 500 рублей, согласно части первой статьи 12.2 КоАП РФ”, - привел он пример.Также необходимо помнить, что в связи со сходом снежного покрова актуальным становится соблюдение требований, предписанных разметкой проезжей части дороги. Бывает, что разметка размыта или не видна из-за грязи, но это не освобождает от ответственности.Нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 750 рублей (ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ), а при более серьезных деяниях (поворот налево или разворот, остановка или стоянка транспортных средств в нарушение требований, предписанных разметкой проезжей части дороги – штрафа в размере 4,5 тысяч рублей (ч. 2, 4, 5 ст. 12.16 КоАП РФ).В то же время следует помнить, что согласно действующим правилам дорожного движения Российской Федерации в случаях если значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками, заключил Тишаков.

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