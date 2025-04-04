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ЕС не планирует штрафовать соцсеть X на миллиард долларов - 04.04.2025, ПРАЙМ
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ЕС не планирует штрафовать соцсеть X на миллиард долларов
ЕС не планирует штрафовать соцсеть X на миллиард долларов - 04.04.2025, ПРАЙМ
ЕС не планирует штрафовать соцсеть X на миллиард долларов
Евросоюз не собирается в настоящее время штрафовать социальную сеть X предпринимателя Илона Маска на миллиард долларов за нарушение Закона о цифровых рынках,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T17:03+0300
2025-04-04T17:03+0300
технологии
финансы
илон маск
new york times
ес
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - ПРАЙМ. Евросоюз не собирается в настоящее время штрафовать социальную сеть X предпринимателя Илона Маска на миллиард долларов за нарушение Закона о цифровых рынках, как об этом сообщают СМИ, сказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье. "Утверждения о том, что Еврокомиссия готовит штраф в размере более миллиарда в отношении X не соответствуют действительности. Таких предложений нет в Еврокомиссии в рамках каких-либо расследований против X", - сказал европейский представитель на брифинге в Брюсселе. Газета New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила ранее, что регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X, которую обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией. Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе в 2023 году. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформации, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.
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технологии, финансы, илон маск, new york times, ес, штраф
Технологии, Финансы, Илон Маск, New York Times, ЕС, штраф
17:03 04.04.2025
 
ЕС не планирует штрафовать соцсеть X на миллиард долларов

Председатель ЕК Ренье: ЕС пока не собирается штрафовать соцсеть Илона Маска X

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - ПРАЙМ. Евросоюз не собирается в настоящее время штрафовать социальную сеть X предпринимателя Илона Маска на миллиард долларов за нарушение Закона о цифровых рынках, как об этом сообщают СМИ, сказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
"Утверждения о том, что Еврокомиссия готовит штраф в размере более миллиарда в отношении X не соответствуют действительности. Таких предложений нет в Еврокомиссии в рамках каких-либо расследований против X", - сказал европейский представитель на брифинге в Брюсселе.
Газета New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила ранее, что регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X, которую обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией.
Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе в 2023 году. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформации, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.
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