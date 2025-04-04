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ЕС не планирует штрафовать соцсеть X на миллиард долларов

ЕС не планирует штрафовать соцсеть X на миллиард долларов - 04.04.2025, ПРАЙМ

ЕС не планирует штрафовать соцсеть X на миллиард долларов

Евросоюз не собирается в настоящее время штрафовать социальную сеть X предпринимателя Илона Маска на миллиард долларов за нарушение Закона о цифровых рынках,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T17:03+0300

2025-04-04T17:03+0300

2025-04-04T17:03+0300

технологии

финансы

илон маск

new york times

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штраф

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - ПРАЙМ. Евросоюз не собирается в настоящее время штрафовать социальную сеть X предпринимателя Илона Маска на миллиард долларов за нарушение Закона о цифровых рынках, как об этом сообщают СМИ, сказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье. "Утверждения о том, что Еврокомиссия готовит штраф в размере более миллиарда в отношении X не соответствуют действительности. Таких предложений нет в Еврокомиссии в рамках каких-либо расследований против X", - сказал европейский представитель на брифинге в Брюсселе. Газета New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила ранее, что регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X, которую обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией. Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе в 2023 году. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформации, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.

https://1prime.ru/20250404/sud-856384898.html

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технологии, финансы, илон маск, new york times, ес, штраф