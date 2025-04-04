https://1prime.ru/20250404/shtraf-856395368.html
ЕС не планирует штрафовать соцсеть X на миллиард долларов
ЕС не планирует штрафовать соцсеть X на миллиард долларов - 04.04.2025, ПРАЙМ
ЕС не планирует штрафовать соцсеть X на миллиард долларов
Евросоюз не собирается в настоящее время штрафовать социальную сеть X предпринимателя Илона Маска на миллиард долларов за нарушение Закона о цифровых рынках,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T17:03+0300
2025-04-04T17:03+0300
2025-04-04T17:03+0300
технологии
финансы
илон маск
new york times
ес
штраф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306891_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3fddf51f79c17548b577f9d49184c80b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 апр - ПРАЙМ. Евросоюз не собирается в настоящее время штрафовать социальную сеть X предпринимателя Илона Маска на миллиард долларов за нарушение Закона о цифровых рынках, как об этом сообщают СМИ, сказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье. "Утверждения о том, что Еврокомиссия готовит штраф в размере более миллиарда в отношении X не соответствуют действительности. Таких предложений нет в Еврокомиссии в рамках каких-либо расследований против X", - сказал европейский представитель на брифинге в Брюсселе. Газета New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила ранее, что регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X, которую обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией. Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе в 2023 году. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформации, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.
https://1prime.ru/20250404/sud-856384898.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306891_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4bd109cc586a62650d33f86e6c471cca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, илон маск, new york times, ес, штраф
Технологии, Финансы, Илон Маск, New York Times, ЕС, штраф
ЕС не планирует штрафовать соцсеть X на миллиард долларов
Председатель ЕК Ренье: ЕС пока не собирается штрафовать соцсеть Илона Маска X
БРЮССЕЛЬ, 4 апр - ПРАЙМ. Евросоюз не собирается в настоящее время штрафовать социальную сеть X предпринимателя Илона Маска на миллиард долларов за нарушение Закона о цифровых рынках, как об этом сообщают СМИ, сказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
"Утверждения о том, что Еврокомиссия готовит штраф в размере более миллиарда в отношении X не соответствуют действительности. Таких предложений нет в Еврокомиссии в рамках каких-либо расследований против X", - сказал европейский представитель на брифинге в Брюсселе.
Газета New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила ранее, что регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X, которую обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией.
Закон о цифровых услугах вступил в силу в Евросоюзе в 2023 году. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с дезинформации, а также такими явлениями как расизм, наркотрафик, контрабанда, продажа контрафактной продукции. Платформы обязали объяснять работу своих алгоритмов, выдачи рекомендаций, предлагать альтернативы.
Суд решил не ограничивать работу выносных причалов КТК, но назначил штраф