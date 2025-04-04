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Основатель ВЭФ Клаус Шваб "начнет процесс" ухода, пишут СМИ - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Основатель ВЭФ Клаус Шваб "начнет процесс" ухода, пишут СМИ
Основатель ВЭФ Клаус Шваб "начнет процесс" ухода, пишут СМИ - 04.04.2025, ПРАЙМ
Основатель ВЭФ Клаус Шваб "начнет процесс" ухода, пишут СМИ
Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе Клаус Шваб "начнет процесс" ухода с поста председателя его попечительского совета,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T01:29+0300
2025-04-04T01:29+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе Клаус Шваб "начнет процесс" ухода с поста председателя его попечительского совета, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо и источники. В мае 2024 года сообщалось, что Шваб покинет пост президента ВЭФ и станет неисполнительным директором. В июне газета Wall Street Journal сообщила, что сотрудники ВЭФ обвинили Шваба и руководство в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих. В письме членам попечительского совета, с которым ознакомилась Financial Times, 87-летний Шваб заявил, что форум должен восстановить свое "чувство миссии" после периода потрясений. Он не уточнил, были ли эти потрясения вызваны вторым президентским сроком Дональда Трампа в США или расследованием деятельности ВЭФ. Шваб не назвал сроки своего ухода из организации, исполнительным председателем которой он был более полувека. Но в заявлении ВЭФ, поступившем в редакцию Financial Times, говорится, что процесс должен быть завершен к январю 2027 года. По словам одного из источников, сигнал Шваба совету попечителей "стал неожиданностью", поскольку он перешел на эту должность только в последние несколько месяцев. Шваб заявил, что предложит своего преемника совету попечителей в подходящее время. В попечительский совет входят президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, глава и управляющий директор Reliance Industries Мукеш Амбани, глава BlackRock Ларри Финк и глава и управляющий Salesforce Марк Бениофф.
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банки, мировая экономика, москва, сша, дональд трамп, кристин лагард, кристалина георгиева, вэф, financial times, мвф
Банки, Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, США, Дональд Трамп, Кристин Лагард, Кристалина Георгиева, ВЭФ, Financial Times, МВФ
01:29 04.04.2025
 
Основатель ВЭФ Клаус Шваб "начнет процесс" ухода, пишут СМИ

FT: основатель ВЭФ Клаус Шваб "начнет процесс" ухода с поста председателя совета

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе Клаус Шваб "начнет процесс" ухода с поста председателя его попечительского совета, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо и источники.
В мае 2024 года сообщалось, что Шваб покинет пост президента ВЭФ и станет неисполнительным директором. В июне газета Wall Street Journal сообщила, что сотрудники ВЭФ обвинили Шваба и руководство в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих.
В письме членам попечительского совета, с которым ознакомилась Financial Times, 87-летний Шваб заявил, что форум должен восстановить свое "чувство миссии" после периода потрясений. Он не уточнил, были ли эти потрясения вызваны вторым президентским сроком Дональда Трампа в США или расследованием деятельности ВЭФ.
Шваб не назвал сроки своего ухода из организации, исполнительным председателем которой он был более полувека. Но в заявлении ВЭФ, поступившем в редакцию Financial Times, говорится, что процесс должен быть завершен к январю 2027 года.
По словам одного из источников, сигнал Шваба совету попечителей "стал неожиданностью", поскольку он перешел на эту должность только в последние несколько месяцев. Шваб заявил, что предложит своего преемника совету попечителей в подходящее время.
В попечительский совет входят президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, глава и управляющий директор Reliance Industries Мукеш Амбани, глава BlackRock Ларри Финк и глава и управляющий Salesforce Марк Бениофф.
 
ЭкономикаБанкиМировая экономикаМОСКВАСШАДональд ТрампКристин ЛагардКристалина ГеоргиеваВЭФFinancial TimesМВФ
 
 
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