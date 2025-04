https://1prime.ru/20250404/shvab-856367864.html

Основатель ВЭФ Клаус Шваб "начнет процесс" ухода, пишут СМИ

Основатель ВЭФ Клаус Шваб "начнет процесс" ухода, пишут СМИ - 04.04.2025, ПРАЙМ

Основатель ВЭФ Клаус Шваб "начнет процесс" ухода, пишут СМИ

Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе Клаус Шваб "начнет процесс" ухода с поста председателя его попечительского совета,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T01:29+0300

2025-04-04T01:29+0300

2025-04-04T01:29+0300

банки

экономика

мировая экономика

москва

сша

дональд трамп

кристин лагард

кристалина георгиева

вэф

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856367864.jpg?1743719397

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе Клаус Шваб "начнет процесс" ухода с поста председателя его попечительского совета, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо и источники. В мае 2024 года сообщалось, что Шваб покинет пост президента ВЭФ и станет неисполнительным директором. В июне газета Wall Street Journal сообщила, что сотрудники ВЭФ обвинили Шваба и руководство в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих. В письме членам попечительского совета, с которым ознакомилась Financial Times, 87-летний Шваб заявил, что форум должен восстановить свое "чувство миссии" после периода потрясений. Он не уточнил, были ли эти потрясения вызваны вторым президентским сроком Дональда Трампа в США или расследованием деятельности ВЭФ. Шваб не назвал сроки своего ухода из организации, исполнительным председателем которой он был более полувека. Но в заявлении ВЭФ, поступившем в редакцию Financial Times, говорится, что процесс должен быть завершен к январю 2027 года. По словам одного из источников, сигнал Шваба совету попечителей "стал неожиданностью", поскольку он перешел на эту должность только в последние несколько месяцев. Шваб заявил, что предложит своего преемника совету попечителей в подходящее время. В попечительский совет входят президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, глава и управляющий директор Reliance Industries Мукеш Амбани, глава BlackRock Ларри Финк и глава и управляющий Salesforce Марк Бениофф.

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, мировая экономика, москва, сша, дональд трамп, кристин лагард, кристалина георгиева, вэф, financial times, мвф