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Основатель ВЭФ Клаус Шваб "начнет процесс" ухода, пишут СМИ
Основатель ВЭФ Клаус Шваб "начнет процесс" ухода, пишут СМИ - 04.04.2025, ПРАЙМ
Основатель ВЭФ Клаус Шваб "начнет процесс" ухода, пишут СМИ
Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе Клаус Шваб "начнет процесс" ухода с поста председателя его попечительского совета,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T01:29+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе Клаус Шваб "начнет процесс" ухода с поста председателя его попечительского совета, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо и источники.
В мае 2024 года сообщалось, что Шваб покинет пост президента ВЭФ и станет неисполнительным директором. В июне газета Wall Street Journal сообщила, что сотрудники ВЭФ обвинили Шваба и руководство в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих.
В письме членам попечительского совета, с которым ознакомилась Financial Times, 87-летний Шваб заявил, что форум должен восстановить свое "чувство миссии" после периода потрясений. Он не уточнил, были ли эти потрясения вызваны вторым президентским сроком Дональда Трампа в США или расследованием деятельности ВЭФ.
Шваб не назвал сроки своего ухода из организации, исполнительным председателем которой он был более полувека. Но в заявлении ВЭФ, поступившем в редакцию Financial Times, говорится, что процесс должен быть завершен к январю 2027 года.
По словам одного из источников, сигнал Шваба совету попечителей "стал неожиданностью", поскольку он перешел на эту должность только в последние несколько месяцев. Шваб заявил, что предложит своего преемника совету попечителей в подходящее время.
В попечительский совет входят президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, глава и управляющий директор Reliance Industries Мукеш Амбани, глава BlackRock Ларри Финк и глава и управляющий Salesforce Марк Бениофф.
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Банки, Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, США, Дональд Трамп, Кристин Лагард, Кристалина Георгиева, ВЭФ, Financial Times, МВФ
Основатель ВЭФ Клаус Шваб "начнет процесс" ухода, пишут СМИ
FT: основатель ВЭФ Клаус Шваб "начнет процесс" ухода с поста председателя совета
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе Клаус Шваб "начнет процесс" ухода с поста председателя его попечительского совета, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо и источники.
В мае 2024 года сообщалось, что Шваб покинет пост президента ВЭФ и станет неисполнительным директором. В июне газета Wall Street Journal сообщила, что сотрудники ВЭФ обвинили Шваба и руководство в дискриминации и домогательствах в отношении женщин и темнокожих.
В письме членам попечительского совета, с которым ознакомилась Financial Times, 87-летний Шваб заявил, что форум должен восстановить свое "чувство миссии" после периода потрясений. Он не уточнил, были ли эти потрясения вызваны вторым президентским сроком Дональда Трампа в США или расследованием деятельности ВЭФ.
Шваб не назвал сроки своего ухода из организации, исполнительным председателем которой он был более полувека. Но в заявлении ВЭФ, поступившем в редакцию Financial Times, говорится, что процесс должен быть завершен к январю 2027 года.
По словам одного из источников, сигнал Шваба совету попечителей "стал неожиданностью", поскольку он перешел на эту должность только в последние несколько месяцев. Шваб заявил, что предложит своего преемника совету попечителей в подходящее время.
В попечительский совет входят президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, глава и управляющий директор Reliance Industries Мукеш Амбани, глава BlackRock Ларри Финк и глава и управляющий Salesforce Марк Бениофф.