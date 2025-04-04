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"Сибур" начал продавать полимеры на Петербургской бирже - 04.04.2025, ПРАЙМ
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"Сибур" начал продавать полимеры на Петербургской бирже
"Сибур" начал продавать полимеры на Петербургской бирже - 04.04.2025, ПРАЙМ
"Сибур" начал продавать полимеры на Петербургской бирже
"Сибур" начал продавать полимеры на биржевых торгах, но только на условии самовывоза, сообщила Петербургская биржа. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T12:03+0300
2025-04-04T12:03+0300
энергетика
рынки
сибур
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Сибур" начал продавать полимеры на биржевых торгах, но только на условии самовывоза, сообщила Петербургская биржа. "Полимеры ПАО " Сибур Холдинг" теперь доступны на биржевых торгах. С 4 апреля на бирже можно приобрести: полипропилен SIBEX PP I452 IM/3 (инструмент PCEIEBL022A), базис поставки в г. Верхняя Пышма Свердловская область, полиэтилен LL45372 RM (инструмент PCRMDTM022A), базис поставки в г. Зеленодольск (Татарстан)", - говорится в сообщении. "Инструменты доступны на условиях поставки "самовывоз автомобильным транспортом". Торги будут проводиться один раз в неделю - по пятницам", - добавляется там же. По словам старшего вице-президента торговой площадки Антона Карпова, которые приводятся в релизе, торги нефтехимическими товарами на Петербургской бирже развиваются с прошлого года. Общий объем реализации за тот год составил 686,9 тысячи тонн, что на 377,7 тысячи тонн больше по сравнению с 2023 годом. А в наступившем году в объеме 10% от поставок на внутренний рынок на Петербургской бирже также представлены нефтяной ортоксилол, нефтяной толуол, стирол и синтетический технический фенол. С 1 марта нефтяники обязаны продавать произведенную ими нефтехимическую продукцию на бирже: в силу вступил норматив обязательных продаж нефтехимии на бирже в размере 10% от общих продаж. В перечень нормируемых нефтехимических товаров вошли нефтяной ортоксилол, нефтяной толуол, стирол и синтетический технический фенол. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев в позапрошлом году говорил, что национальным планом развития конкуренции предусмотрен вывод на биржу отдельных нефтегазохимических товаров, в том числе в целях формирования национальных ценовых индикаторов.
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рынки, сибур
Энергетика, Рынки, Сибур
12:03 04.04.2025
 
"Сибур" начал продавать полимеры на Петербургской бирже

"Сибур" начал продавать полимеры на бирже, но только на условии самовывоза

"Сибур".
Сибур.
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Сибур" начал продавать полимеры на биржевых торгах, но только на условии самовывоза, сообщила Петербургская биржа.
"Полимеры ПАО " Сибур Холдинг" теперь доступны на биржевых торгах. С 4 апреля на бирже можно приобрести: полипропилен SIBEX PP I452 IM/3 (инструмент PCEIEBL022A), базис поставки в г. Верхняя Пышма Свердловская область, полиэтилен LL45372 RM (инструмент PCRMDTM022A), базис поставки в г. Зеленодольск (Татарстан)", - говорится в сообщении.
"Инструменты доступны на условиях поставки "самовывоз автомобильным транспортом". Торги будут проводиться один раз в неделю - по пятницам", - добавляется там же.
По словам старшего вице-президента торговой площадки Антона Карпова, которые приводятся в релизе, торги нефтехимическими товарами на Петербургской бирже развиваются с прошлого года. Общий объем реализации за тот год составил 686,9 тысячи тонн, что на 377,7 тысячи тонн больше по сравнению с 2023 годом. А в наступившем году в объеме 10% от поставок на внутренний рынок на Петербургской бирже также представлены нефтяной ортоксилол, нефтяной толуол, стирол и синтетический технический фенол.
С 1 марта нефтяники обязаны продавать произведенную ими нефтехимическую продукцию на бирже: в силу вступил норматив обязательных продаж нефтехимии на бирже в размере 10% от общих продаж. В перечень нормируемых нефтехимических товаров вошли нефтяной ортоксилол, нефтяной толуол, стирол и синтетический технический фенол.
Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Виталий Королев в позапрошлом году говорил, что национальным планом развития конкуренции предусмотрен вывод на биржу отдельных нефтегазохимических товаров, в том числе в целях формирования национальных ценовых индикаторов.
Стенд компании Сибур - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
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21 февраля, 19:35
 
ЭнергетикаРынкиСибур
 
 
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