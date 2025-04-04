https://1prime.ru/20250404/siyyarto-856394780.html
Сийярто призвал не превращать перевооружение Европы в поддержку Украины
Сийярто призвал не превращать перевооружение Европы в поддержку Украины - 04.04.2025, ПРАЙМ
Сийярто призвал не превращать перевооружение Европы в поддержку Украины
Перевооружение Европы, требующее огромных затрат, не должно превратиться в скрытую поддержку Украины и ее армии, заявил министр иностранных дел и... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T16:50+0300
2025-04-04T16:50+0300
2025-04-04T16:50+0300
политика
украина
европа
венгрия
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/55/841515561_0:68:3078:1799_1920x0_80_0_0_0cd0148d6919fedf958852b0a46c734a.jpg
БУДАПЕШТ, 4 апр - ПРАЙМ. Перевооружение Европы, требующее огромных затрат, не должно превратиться в скрытую поддержку Украины и ее армии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы не принимаем позицию, согласно которой защита Европы будет означать защиту Украины. Повышение обороноспособности ЕС означает увеличение обороноспособности ЕС, а не инвестирование в обороноспособность страны, не входящей в НАТО или не входящей в ЕС... Стратегия укрепления европейской обороны не должна означать скрытое увеличение поставок оружия Украине и ее финансовой поддержки, главным образом потому что это затянет войну", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании второго дня заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляцию вел телеканал М1. Глава венгерского МИД также назвал ложью утверждения о том, что Украина якобы "защищает Европу", потому что "ни на одну страну ЕС и ни на одну страну НАТО никто не нападал". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. В феврале Сийярто говорил, что в Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 миллиардов евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США.
https://1prime.ru/20250326/proval-856109110.html
украина
европа
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/55/841515561_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_a15e3f576d1e798b90ee18cc241d2b5f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, венгрия, петер сийярто
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
Сийярто призвал не превращать перевооружение Европы в поддержку Украины
Сийярто: перевооружение Европы не должно стать скрытой военной поддержкой Киева
БУДАПЕШТ, 4 апр - ПРАЙМ. Перевооружение Европы, требующее огромных затрат, не должно превратиться в скрытую поддержку Украины и ее армии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы не принимаем позицию, согласно которой защита Европы будет означать защиту Украины. Повышение обороноспособности ЕС означает увеличение обороноспособности ЕС, а не инвестирование в обороноспособность страны, не входящей в НАТО или не входящей в ЕС... Стратегия укрепления европейской обороны не должна означать скрытое увеличение поставок оружия Украине и ее финансовой поддержки, главным образом потому что это затянет войну", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании второго дня заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляцию вел телеканал М1.
Глава венгерского МИД также назвал ложью утверждения о том, что Украина якобы "защищает Европу", потому что "ни на одну страну ЕС и ни на одну страну НАТО никто не нападал".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
В феврале Сийярто говорил, что в Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 миллиардов евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США.
"Глубоко заблуждаются". В Британии подвели итоги перевооружения Европы