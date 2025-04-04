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Сийярто призвал не превращать перевооружение Европы в поддержку Украины - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Сийярто призвал не превращать перевооружение Европы в поддержку Украины
Сийярто призвал не превращать перевооружение Европы в поддержку Украины - 04.04.2025, ПРАЙМ
Сийярто призвал не превращать перевооружение Европы в поддержку Украины
Перевооружение Европы, требующее огромных затрат, не должно превратиться в скрытую поддержку Украины и ее армии, заявил министр иностранных дел и... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T16:50+0300
2025-04-04T16:50+0300
политика
украина
европа
венгрия
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 4 апр - ПРАЙМ. Перевооружение Европы, требующее огромных затрат, не должно превратиться в скрытую поддержку Украины и ее армии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы не принимаем позицию, согласно которой защита Европы будет означать защиту Украины. Повышение обороноспособности ЕС означает увеличение обороноспособности ЕС, а не инвестирование в обороноспособность страны, не входящей в НАТО или не входящей в ЕС... Стратегия укрепления европейской обороны не должна означать скрытое увеличение поставок оружия Украине и ее финансовой поддержки, главным образом потому что это затянет войну", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании второго дня заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляцию вел телеканал М1. Глава венгерского МИД также назвал ложью утверждения о том, что Украина якобы "защищает Европу", потому что "ни на одну страну ЕС и ни на одну страну НАТО никто не нападал". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. В феврале Сийярто говорил, что в Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 миллиардов евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США.
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украина, европа, венгрия, петер сийярто
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
16:50 04.04.2025
 
Сийярто призвал не превращать перевооружение Европы в поддержку Украины

Сийярто: перевооружение Европы не должно стать скрытой военной поддержкой Киева

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии П. Сийярто
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 4 апр - ПРАЙМ. Перевооружение Европы, требующее огромных затрат, не должно превратиться в скрытую поддержку Украины и ее армии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы не принимаем позицию, согласно которой защита Европы будет означать защиту Украины. Повышение обороноспособности ЕС означает увеличение обороноспособности ЕС, а не инвестирование в обороноспособность страны, не входящей в НАТО или не входящей в ЕС... Стратегия укрепления европейской обороны не должна означать скрытое увеличение поставок оружия Украине и ее финансовой поддержки, главным образом потому что это затянет войну", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании второго дня заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляцию вел телеканал М1.
Глава венгерского МИД также назвал ложью утверждения о том, что Украина якобы "защищает Европу", потому что "ни на одну страну ЕС и ни на одну страну НАТО никто не нападал".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
В феврале Сийярто говорил, что в Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 миллиардов евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
"Глубоко заблуждаются". В Британии подвели итоги перевооружения Европы
26 марта, 09:50
 
ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАВЕНГРИЯПетер Сийярто
 
 
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