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Следствие просит арестовать главу "Благо Инвест" по делу о мошенничестве

Следствие просит арестовать главу "Благо Инвест" по делу о мошенничестве - 04.04.2025, ПРАЙМ

Следствие просит арестовать главу "Благо Инвест" по делу о мошенничестве

Следствие ходатайствует о заключении под стражу гендиректора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, он обвиняется в... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T19:24+0300

2025-04-04T19:24+0300

2025-04-04T19:24+0300

бизнес

криминал

мошенничество

суд

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Следствие ходатайствует о заключении под стражу гендиректора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.Дело рассматривается в Тверском суде Москвы. "Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича", - сообщили там. Топ-менеджеру вменяется мошенничество особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Фосман является генеральным директором "Благо Инвест" с 2022 года, указывается на сайте компании. В холдинге "Благо" он работает 20 лет. ГК "Благо" - один из ведущих производителей растительных масел в РФ. Кроме продажи в России, его продукция экспортируется в 29 стран, говорится на официальном сайте.

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бизнес, криминал, мошенничество, суд