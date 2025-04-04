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Следствие просит арестовать главу "Благо Инвест" по делу о мошенничестве - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Следствие просит арестовать главу "Благо Инвест" по делу о мошенничестве
Следствие просит арестовать главу "Благо Инвест" по делу о мошенничестве - 04.04.2025, ПРАЙМ
Следствие просит арестовать главу "Благо Инвест" по делу о мошенничестве
Следствие ходатайствует о заключении под стражу гендиректора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, он обвиняется в... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T19:24+0300
2025-04-04T19:24+0300
бизнес
криминал
мошенничество
суд
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Следствие ходатайствует о заключении под стражу гендиректора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.Дело рассматривается в Тверском суде Москвы. "Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича", - сообщили там. Топ-менеджеру вменяется мошенничество особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Фосман является генеральным директором "Благо Инвест" с 2022 года, указывается на сайте компании. В холдинге "Благо" он работает 20 лет. ГК "Благо" - один из ведущих производителей растительных масел в РФ. Кроме продажи в России, его продукция экспортируется в 29 стран, говорится на официальном сайте.
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бизнес, криминал, мошенничество, суд
Бизнес, Криминал, мошенничество, суд
19:24 04.04.2025
 
Следствие просит арестовать главу "Благо Инвест" по делу о мошенничестве

Следствие просит арестовать главу "Благо Инвест" по делу о мошенничестве в крупном размере

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Следствие ходатайствует о заключении под стражу гендиректора компании по производству масложировой продукции "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
Дело рассматривается в Тверском суде Москвы. "Зарегистрированы материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фосмана Дмитрия Валерьевича", - сообщили там.
Топ-менеджеру вменяется мошенничество особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Суд арестовал экс-гендиректора "Русагро" Басова по делу о мошенничестве
27 марта, 15:11
Фосман является генеральным директором "Благо Инвест" с 2022 года, указывается на сайте компании. В холдинге "Благо" он работает 20 лет.
ГК "Благо" - один из ведущих производителей растительных масел в РФ. Кроме продажи в России, его продукция экспортируется в 29 стран, говорится на официальном сайте.
 
БизнесКриминалмошенничествосуд
 
 
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