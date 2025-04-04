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Украина и США могут обсудить в пятницу текст соглашения о ресурсах - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Украина и США могут обсудить в пятницу текст соглашения о ресурсах
Украина и США могут обсудить в пятницу текст соглашения о ресурсах - 04.04.2025, ПРАЙМ
Украина и США могут обсудить в пятницу текст соглашения о ресурсах
Киев и Вашингтон в пятницу могут обсудить в онлайн-формате текст соглашения об украинских ресурсах, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:20+0300
2025-04-04T13:20+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
соглашение
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Киев и Вашингтон в пятницу могут обсудить в онлайн-формате текст соглашения об украинских ресурсах, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу. "Ожидается, что в ближайшее время украинская делегация отправится в США для дальнейших переговоров. В то же время еще сегодня может состояться очередной раунд переговоров в формате онлайн", - приводит телеканал слова министра. Ранее в пятницу Сибига сообщал, что соглашение с США о полезных ископаемых не должно противоречить конституции Украины и при этом должно соответствовать принципам евроинтеграции. Министр финансов США Скотт Бессент в четверг заявил, что представители Украины прибудут в США в конце этой неделе или начале следующей, при этом отметив, что у Вашингтона "все готово" к заключению ресурсной сделки с Киевом. В офисе Владимира Зеленского в тот же день заявили, что Киев и Вашингтон пока что не согласовали дату встречи своих представителей по соглашению об украинских ресурсах, документ изучают юристы. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк ранее сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, соглашение
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, соглашение
13:20 04.04.2025
 
Украина и США могут обсудить в пятницу текст соглашения о ресурсах

Украинские СМИ ожидают, что скоро Украина и США обсудят текст соглашения о ресурсах

© fotolia.com / vector_masterФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© fotolia.com / vector_master
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Киев и Вашингтон в пятницу могут обсудить в онлайн-формате текст соглашения об украинских ресурсах, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.
"Ожидается, что в ближайшее время украинская делегация отправится в США для дальнейших переговоров. В то же время еще сегодня может состояться очередной раунд переговоров в формате онлайн", - приводит телеканал слова министра.
Ранее в пятницу Сибига сообщал, что соглашение с США о полезных ископаемых не должно противоречить конституции Украины и при этом должно соответствовать принципам евроинтеграции.
Министр финансов США Скотт Бессент в четверг заявил, что представители Украины прибудут в США в конце этой неделе или начале следующей, при этом отметив, что у Вашингтона "все готово" к заключению ресурсной сделки с Киевом. В офисе Владимира Зеленского в тот же день заявили, что Киев и Вашингтон пока что не согласовали дату встречи своих представителей по соглашению об украинских ресурсах, документ изучают юристы.
Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк ранее сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Гривна - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
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ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд Трампсоглашение
 
 
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