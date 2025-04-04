https://1prime.ru/20250404/sony-856393458.html

Российская "дочка" Sony вышла на чистую прибыль в после двух лет убытка

Российская "дочка" Sony вышла на чистую прибыль в после двух лет убытка - 04.04.2025, ПРАЙМ

Российская "дочка" Sony вышла на чистую прибыль в после двух лет убытка

Российская "дочка" Sony - АО "Сони Электроникс" - вышла на чистую прибыль в 111,7 миллиона рублей после убытков в размере 530 миллионов рублей и 1,435 миллиарда | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T16:26+0300

2025-04-04T16:26+0300

2025-04-04T16:26+0300

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чистая прибыль

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская "дочка" Sony - АО "Сони Электроникс" - вышла на чистую прибыль в 111,7 миллиона рублей после убытков в размере 530 миллионов рублей и 1,435 миллиарда рублей в 2023 и 2022 годах соответственно, следует из отчета компании, опубликованного в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). "Чистая прибыль (убыток) за 2024 год: 111 766 тысяч рублей. Чистая прибыль (убыток) за 2023 год: (530 270) тысяч рублей. Чистая прибыль (убыток) за 2022 год: (1 435 392) тысяч рублей", - говорится в отчете. В свою очередь выручка компании в 2024 году упала на 76%, до 202,5 миллиона рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 64,4%, до 96,8 миллиона рублей, а убыток от продаж составил 240,7 миллиона рублей против 311,7 миллиона рублей в 2023 году. В марте 2022 года южнокорейский производитель электроники и техники LG объявил о приостановке всех поставок в РФ. Компания при этом пообещала следить за ситуацией. В этот же месяц Sony в свете событий на Украине приостановила деятельность в России. Ограничения коснулись импорта игровых приставок PlayStation и работы магазина PlayStation Store.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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