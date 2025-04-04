https://1prime.ru/20250404/ssha-856367778.html
США в феврале импортировали из России удобрений на 106 миллионов долларов
США в феврале импортировали из России удобрений на 106 миллионов долларов - 04.04.2025, ПРАЙМ
США в феврале импортировали из России удобрений на 106 миллионов долларов
США в феврале импортировали из России удобрений на 106 миллионов долларов, что стало максимумом с апреля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T01:17+0300
2025-04-04T01:17+0300
2025-04-04T01:17+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
москва
канада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856367778.jpg?1743718673
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. США в феврале импортировали из России удобрений на 106 миллионов долларов, что стало максимумом с апреля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни.
Так, за февраль ввоз российских удобрений в Штаты вырос на четверть и составил 106 миллионов долларов. Последний раз больше было в апреле 2024 года, когда импорт составлял 164,5 миллиона долларов.
Доля России в американском импорте выросла до 12,5% с 10,7% месяцем ранее, при этом страна сохранила за собой третье место среди всех поставщиков удобрений в Штаты.
Всего в конце зимы США купили у других стран удобрений на 847,5 миллиона долларов, что на 6,2% больше, чем январские закупки. Лидером по поставкам удобрений в США остается Канада (250 миллионов долларов), на втором месте - Саудовская Аравия с 112 миллионами долларов.
сша
москва
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, москва, канада
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, КАНАДА
США в феврале импортировали из России удобрений на 106 миллионов долларов
США в феврале импортировали из России удобрений на 106 миллионов долларов
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. США в феврале импортировали из России удобрений на 106 миллионов долларов, что стало максимумом с апреля прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни.
Так, за февраль ввоз российских удобрений в Штаты вырос на четверть и составил 106 миллионов долларов. Последний раз больше было в апреле 2024 года, когда импорт составлял 164,5 миллиона долларов.
Доля России в американском импорте выросла до 12,5% с 10,7% месяцем ранее, при этом страна сохранила за собой третье место среди всех поставщиков удобрений в Штаты.
Всего в конце зимы США купили у других стран удобрений на 847,5 миллиона долларов, что на 6,2% больше, чем январские закупки. Лидером по поставкам удобрений в США остается Канада (250 миллионов долларов), на втором месте - Саудовская Аравия с 112 миллионами долларов.