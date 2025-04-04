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В США оценили доходы от импорта из стран БРИКС - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В США оценили доходы от импорта из стран БРИКС
В США оценили доходы от импорта из стран БРИКС - 04.04.2025, ПРАЙМ
В США оценили доходы от импорта из стран БРИКС
Ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом "взаимные" пошлины против большинства мировых экономик позволят бюджету Штатов пополниться на более чем 278... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T03:15+0300
2025-04-04T03:15+0300
экономика
мировая экономика
сша
бразилия
индия
дональд трамп
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом "взаимные" пошлины против большинства мировых экономик позволят бюджету Штатов пополниться на более чем 278 миллиардов долларов от импорта из стран БРИКС, не включая Россию, подсчитало РИА Новости по данным американской таможенной службы. Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В результате пошлины на товары из Бразилии составили 10%, Индии - 26%, Китая - 54%, ЮАР - 30%, Ирана - 10%, Египта - 10%, Эфиопии - 10%, ОАЭ - 10% и Индонезии - 32%. При этом для России "взаимных" пошлин введено не было, поэтому агентство не рассматривало ее в расчетах. Согласно оценке агентства на основании данных по импорту США из стран БРИКС (кроме России) по данным за 2024 год, доход Штатов от импортных пошлин может составить 278,4 миллиарда долларов в год. Импорт из стран объединения за 2024 год составил 621,9 миллиарда долларов без учета России (и 624,9 с учетом России). Самыми "выгодными" для США могут оказаться пошлины против Китая, так как объем пошлин для этой страны в денежном выражении от объемов прошлого года составил бы 237 миллиардов долларов. Следом располагаются Индия - 22,7 миллиарда долларов, Индонезия - почти 9 миллиардов, ЮАР - 4,4 миллиарда, Бразилия - 4,2 миллиарда, ОАЭ - 747,4 миллиона долларов и Египет - 254,6 миллиона. Меньше всего США могут заработать на Эфиопии и Иране - 46,6 миллиона долларов и 622 тысячи долларов, соответственно.
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мировая экономика, сша, бразилия, индия, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, БРАЗИЛИЯ, ИНДИЯ, Дональд Трамп
03:15 04.04.2025
 
В США оценили доходы от импорта из стран БРИКС

Таможня США: пошлины на импорт из БРИКС позволят пополнить бюджет на $278 миллиардов

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом "взаимные" пошлины против большинства мировых экономик позволят бюджету Штатов пополниться на более чем 278 миллиардов долларов от импорта из стран БРИКС, не включая Россию, подсчитало РИА Новости по данным американской таможенной службы.
Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
В результате пошлины на товары из Бразилии составили 10%, Индии - 26%, Китая - 54%, ЮАР - 30%, Ирана - 10%, Египта - 10%, Эфиопии - 10%, ОАЭ - 10% и Индонезии - 32%. При этом для России "взаимных" пошлин введено не было, поэтому агентство не рассматривало ее в расчетах.
Согласно оценке агентства на основании данных по импорту США из стран БРИКС (кроме России) по данным за 2024 год, доход Штатов от импортных пошлин может составить 278,4 миллиарда долларов в год. Импорт из стран объединения за 2024 год составил 621,9 миллиарда долларов без учета России (и 624,9 с учетом России).
Самыми "выгодными" для США могут оказаться пошлины против Китая, так как объем пошлин для этой страны в денежном выражении от объемов прошлого года составил бы 237 миллиардов долларов.
Следом располагаются Индия - 22,7 миллиарда долларов, Индонезия - почти 9 миллиардов, ЮАР - 4,4 миллиарда, Бразилия - 4,2 миллиарда, ОАЭ - 747,4 миллиона долларов и Египет - 254,6 миллиона. Меньше всего США могут заработать на Эфиопии и Иране - 46,6 миллиона долларов и 622 тысячи долларов, соответственно.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАБРАЗИЛИЯИНДИЯДональд Трамп
 
 
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