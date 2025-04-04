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США в феврале импортировали из России 91,8 миллиона долларов - 04.04.2025, ПРАЙМ
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США в феврале импортировали из России 91,8 миллиона долларов
США в феврале импортировали из России 91,8 миллиона долларов - 04.04.2025, ПРАЙМ
США в феврале импортировали из России 91,8 миллиона долларов
США в феврале импортировали из России платины на максимальные за четыре месяца 91,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T04:16+0300
2025-04-04T04:16+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
москва
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. США в феврале импортировали из России платины на максимальные за четыре месяца 91,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. В конце зимы ввоз российской платины в Штаты рос третий месяц подряд: в феврале он увеличился на 8,3% и составил 91,8 миллиона долларов. Такой рост позволил России остаться вторым из основных поставщиков этого драгоценного металла в США. Лидером была Южная Африка, которая в феврале нарастила поставки на треть - до 364,2 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Италия, которая за месяц увеличила экспорт в 7,3 раза - до 54,9 миллиона долларов. При этом резко сократился импорт из Индии (в 25 раз, до 1,2 миллиона долларов), Британии (почти в семь раз, до 10 миллионов), Бельгии (в четыре раза, до 23,9 миллиона) и Японии (вдвое, до 13,2 миллиона). В результате общий импорт платины США в феврале сократился почти на 6% и составил 684,9 миллиона долларов.
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мировая экономика, россия, сша, москва, южная африка
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, МОСКВА, Южная Африка
04:16 04.04.2025
 
США в феврале импортировали из России 91,8 миллиона долларов

США в феврале импортировали из России платины на 91,8 миллиона долларов

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. США в феврале импортировали из России платины на максимальные за четыре месяца 91,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни.
В конце зимы ввоз российской платины в Штаты рос третий месяц подряд: в феврале он увеличился на 8,3% и составил 91,8 миллиона долларов. Такой рост позволил России остаться вторым из основных поставщиков этого драгоценного металла в США.
Лидером была Южная Африка, которая в феврале нарастила поставки на треть - до 364,2 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Италия, которая за месяц увеличила экспорт в 7,3 раза - до 54,9 миллиона долларов.
При этом резко сократился импорт из Индии (в 25 раз, до 1,2 миллиона долларов), Британии (почти в семь раз, до 10 миллионов), Бельгии (в четыре раза, до 23,9 миллиона) и Японии (вдвое, до 13,2 миллиона).
В результате общий импорт платины США в феврале сократился почти на 6% и составил 684,9 миллиона долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАМОСКВАЮжная Африка
 
 
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