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США в феврале импортировали из России 91,8 миллиона долларов

США в феврале импортировали из России 91,8 миллиона долларов - 04.04.2025, ПРАЙМ

США в феврале импортировали из России 91,8 миллиона долларов

США в феврале импортировали из России платины на максимальные за четыре месяца 91,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T04:16+0300

2025-04-04T04:16+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. США в феврале импортировали из России платины на максимальные за четыре месяца 91,8 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. В конце зимы ввоз российской платины в Штаты рос третий месяц подряд: в феврале он увеличился на 8,3% и составил 91,8 миллиона долларов. Такой рост позволил России остаться вторым из основных поставщиков этого драгоценного металла в США. Лидером была Южная Африка, которая в феврале нарастила поставки на треть - до 364,2 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Италия, которая за месяц увеличила экспорт в 7,3 раза - до 54,9 миллиона долларов. При этом резко сократился импорт из Индии (в 25 раз, до 1,2 миллиона долларов), Британии (почти в семь раз, до 10 миллионов), Бельгии (в четыре раза, до 23,9 миллиона) и Японии (вдвое, до 13,2 миллиона). В результате общий импорт платины США в феврале сократился почти на 6% и составил 684,9 миллиона долларов.

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мировая экономика, россия, сша, москва, южная африка