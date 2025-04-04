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СМИ: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в Вашингтон - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в Вашингтон
СМИ: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в Вашингтон - 04.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в Вашингтон
США ждут, когда спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T06:35+0300
2025-04-04T06:35+0300
экономика
мировая экономика
сша
рф
вашингтон
кирилл дмитриев
владимир путин
стив уиткофф
cnn
washington post
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. США ждут, когда спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон, чтобы продвинуться дальше в переговорах по Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. "Специальный посланник США Стив Уиткофф и российский переговорщик встретились в среду и четверг в Вашингтоне... По словам человека, знакомого с ходом переговоров, США теперь ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев доложит об этом Путину, прежде чем обе стороны приступят к каким-либо следующим шагам", - пишет агентство. Ранее телеканал CNN и издание Washington Post сообщали о проведении встречи Дмитриева с Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец украинскому конфликту.
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мировая экономика, сша, рф, вашингтон, кирилл дмитриев, владимир путин, стив уиткофф, cnn, washington post
Экономика, Мировая экономика, США, РФ, ВАШИНГТОН, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Стив Уиткофф, CNN, Washington Post
06:35 04.04.2025
 
СМИ: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в Вашингтон

Блумберг: США ждут, когда Дмитриев доложит Путину об итогах поездки в Вашингтон

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. США ждут, когда спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру Владимиру Путину об итогах поездки в Вашингтон, чтобы продвинуться дальше в переговорах по Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа.
"Специальный посланник США Стив Уиткофф и российский переговорщик встретились в среду и четверг в Вашингтоне... По словам человека, знакомого с ходом переговоров, США теперь ждут, когда российский переговорщик Кирилл Дмитриев доложит об этом Путину, прежде чем обе стороны приступят к каким-либо следующим шагам", - пишет агентство.
Ранее телеканал CNN и издание Washington Post сообщали о проведении встречи Дмитриева с Уиткоффом для переговоров об укреплении отношений между двумя странами в их стремлении положить конец украинскому конфликту.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАРФВАШИНГТОНКирилл ДмитриевВладимир ПутинСтив УиткоффCNNWashington Post
 
 
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