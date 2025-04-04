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Суд отправил под домашний арест начальника исследовательского института МО - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Суд отправил под домашний арест начальника исследовательского института МО
Суд отправил под домашний арест начальника исследовательского института МО - 04.04.2025, ПРАЙМ
Суд отправил под домашний арест начальника исследовательского института МО
Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрея Протасова за два... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T12:40+0300
2025-04-04T12:40+0300
общество
россия
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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрея Протасова за два эпизода получения взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Протасова Андрея Андреевича сроком на 1 месяц 30 суток", - рассказал собеседник агентства. Он подозревается в двух эпизодах получения взятки – в крупном и особо крупном размере, уточнили в суде.
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общество , россия
Общество , РОССИЯ
12:40 04.04.2025
 
Суд отправил под домашний арест начальника исследовательского института МО

Суд отправил под домашний арест начальника НИИ Минобороны Протасова

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрея Протасова за два эпизода получения взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Протасова Андрея Андреевича сроком на 1 месяц 30 суток", - рассказал собеседник агентства.
Он подозревается в двух эпизодах получения взятки – в крупном и особо крупном размере, уточнили в суде.
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