https://1prime.ru/20250404/sud-856382823.html

Суд отправил под домашний арест начальника исследовательского института МО

Суд отправил под домашний арест начальника исследовательского института МО - 04.04.2025, ПРАЙМ

Суд отправил под домашний арест начальника исследовательского института МО

Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрея Протасова за два... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T12:40+0300

2025-04-04T12:40+0300

2025-04-04T12:40+0300

общество

россия

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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Савеловский суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрея Протасова за два эпизода получения взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Савёловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Протасова Андрея Андреевича сроком на 1 месяц 30 суток", - рассказал собеседник агентства. Он подозревается в двух эпизодах получения взятки – в крупном и особо крупном размере, уточнили в суде.

https://1prime.ru/20250331/pravitelstvo-856247143.html

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общество , россия