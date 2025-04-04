https://1prime.ru/20250404/sud-856384898.html

Суд решил не ограничивать работу выносных причалов КТК, но назначил штраф

Суд решил не ограничивать работу выносных причалов КТК, но назначил штраф - 04.04.2025, ПРАЙМ

Суд решил не ограничивать работу выносных причалов КТК, но назначил штраф

Приморский районный суд Новороссийска назначил Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) штраф в размере 200 тысяч рублей, но не стал накладывать... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T13:40+0300

2025-04-04T13:40+0300

2025-04-04T13:40+0300

бизнес

россия

ктк

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Приморский районный суд Новороссийска назначил Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) штраф в размере 200 тысяч рублей, но не стал накладывать ограничения на работу выносных причалов, сообщил консорциум. "О решении Приморского районного суда... Суд, рассмотрев доводы и документы проверки, постановил привлечь к административной ответственности и наложить административный штраф на АО "КТК-Р" в размере 200 000 рублей, без административного приостановления работы ВПУ", - говорится в сообщении. Об эксплуатации причалов консорциум сообщит дополнительно, добавили в КТК. В понедельник КТК временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов - ВПУ-1 и ВПУ-2 - для устранения нарушений, выявленных Ространснадзором. В консорциуме пояснили, что все перевалочные операции на морском терминале будут осуществляться посредством ВПУ-3, введенного в эксплуатацию в 2014 году.

https://1prime.ru/20250331/ktk-856261150.html

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бизнес, россия, ктк