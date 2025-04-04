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Суд вернул мурманскому порту выведенное из собственности имущество - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Суд вернул мурманскому порту выведенное из собственности имущество
Суд вернул мурманскому порту выведенное из собственности имущество - 04.04.2025, ПРАЙМ
Суд вернул мурманскому порту выведенное из собственности имущество
Суд по иску прокуратуры вернул в собственность Мурманского морского рыбного порта имущество стоимостью более 400 миллионов рублей, которое ранее вывели бывшие... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T17:09+0300
2025-04-04T17:09+0300
бизнес
россия
мурманский морской рыбный порт
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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Суд по иску прокуратуры вернул в собственность Мурманского морского рыбного порта имущество стоимостью более 400 миллионов рублей, которое ранее вывели бывшие акционеры предприятия, сообщает Генеральная прокуратура РФ. По информации ведомства, экс-акционеры Мурманского морского рыбного порта совершили сделки с недвижимым имуществом предприятия, обратив его в свою пользу, после чего сдали в аренду порту, а также выдали заем на 400 миллионов рублей, в котором порт не нуждался. Как уточнили в Генпрокуратуре, реальной целью сделок было создание задолженности стратегического предприятия перед бывшими акционерами. Поскольку они осуществлялись с нарушением закона и имели единую цель – причинение ущерба предприятию, мурманская прокуратура обратилась в суд с иском о признании их недействительными и возврате имущества. "Судом требования прокуратуры удовлетворены, сделки признаны недействительными, принято решение о возврате имущества кадастровой стоимостью более 400 миллионов рублей в собственность предприятия с долей участия Российской Федерации в размере 100% акций. Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, мурманский морской рыбный порт
Бизнес, РОССИЯ, Мурманский морской рыбный порт
17:09 04.04.2025
 
Суд вернул мурманскому порту выведенное из собственности имущество

Суд вернул мурманскому морскому порту выведенное из собственности имущество

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Суд по иску прокуратуры вернул в собственность Мурманского морского рыбного порта имущество стоимостью более 400 миллионов рублей, которое ранее вывели бывшие акционеры предприятия, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
По информации ведомства, экс-акционеры Мурманского морского рыбного порта совершили сделки с недвижимым имуществом предприятия, обратив его в свою пользу, после чего сдали в аренду порту, а также выдали заем на 400 миллионов рублей, в котором порт не нуждался. Как уточнили в Генпрокуратуре, реальной целью сделок было создание задолженности стратегического предприятия перед бывшими акционерами. Поскольку они осуществлялись с нарушением закона и имели единую цель – причинение ущерба предприятию, мурманская прокуратура обратилась в суд с иском о признании их недействительными и возврате имущества.
"Судом требования прокуратуры удовлетворены, сделки признаны недействительными, принято решение о возврате имущества кадастровой стоимостью более 400 миллионов рублей в собственность предприятия с долей участия Российской Федерации в размере 100% акций. Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
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БизнесРОССИЯМурманский морской рыбный порт
 
 
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