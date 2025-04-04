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Суд вернул мурманскому порту выведенное из собственности имущество

Суд вернул мурманскому порту выведенное из собственности имущество - 04.04.2025, ПРАЙМ

Суд вернул мурманскому порту выведенное из собственности имущество

Суд по иску прокуратуры вернул в собственность Мурманского морского рыбного порта имущество стоимостью более 400 миллионов рублей, которое ранее вывели бывшие... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T17:09+0300

2025-04-04T17:09+0300

2025-04-04T17:09+0300

бизнес

россия

мурманский морской рыбный порт

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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Суд по иску прокуратуры вернул в собственность Мурманского морского рыбного порта имущество стоимостью более 400 миллионов рублей, которое ранее вывели бывшие акционеры предприятия, сообщает Генеральная прокуратура РФ. По информации ведомства, экс-акционеры Мурманского морского рыбного порта совершили сделки с недвижимым имуществом предприятия, обратив его в свою пользу, после чего сдали в аренду порту, а также выдали заем на 400 миллионов рублей, в котором порт не нуждался. Как уточнили в Генпрокуратуре, реальной целью сделок было создание задолженности стратегического предприятия перед бывшими акционерами. Поскольку они осуществлялись с нарушением закона и имели единую цель – причинение ущерба предприятию, мурманская прокуратура обратилась в суд с иском о признании их недействительными и возврате имущества. "Судом требования прокуратуры удовлетворены, сделки признаны недействительными, принято решение о возврате имущества кадастровой стоимостью более 400 миллионов рублей в собственность предприятия с долей участия Российской Федерации в размере 100% акций. Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250404/sud-856384898.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мурманский морской рыбный порт