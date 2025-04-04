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Суд арестовал гендиректора "Благо Инвест" по делу о мошенничестве

Суд арестовал гендиректора "Благо Инвест" по делу о мошенничестве - 04.04.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал гендиректора "Благо Инвест" по делу о мошенничестве

Генеральный директор компании "Благо Инвест", занимающейся производством масложировой продукции, Дмитрий Фосман заключен под стражу по делу о мошенничестве в... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T20:26+0300

2025-04-04T20:26+0300

2025-04-04T20:26+0300

суд

бизнес

мошенничество

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Генеральный директор компании "Благо Инвест", занимающейся производством масложировой продукции, Дмитрий Фосман заключен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Тверском райсуде Москвы. В пресс-службе ГК "Благо" ранее сообщили, что ГК в курсе задержания одного из владельцев группы, гендиректора ООО "Благо Инвест" Фосмана, однако пока не располагают детальной информаций о причинах произошедшего и предъявленном обвинении. Фосману вменяется мошенничество особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он занимает пост гендиректора компании" Благо Инвест" с 2022 года, указывается на сайте компании. В холдинге "Благо" он работает 20 лет. ГК "Благо" является одним из ведущих производителей растительных масел в РФ. Помимо продажи в России, продукция компании экспортируется в 29 стран, говорится на официальном сайте.

https://1prime.ru/20250327/sud-856161934.html

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суд, бизнес, мошенничество