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В "ВкусВилле" рассказали, какие супы популярны у россиян - 04.04.2025, ПРАЙМ
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В "ВкусВилле" рассказали, какие супы популярны у россиян
В "ВкусВилле" рассказали, какие супы популярны у россиян - 04.04.2025, ПРАЙМ
В "ВкусВилле" рассказали, какие супы популярны у россиян
Популярность того или иного супа у россиян зависит от времени года, так, с конца апреля и до начала осени топ продаж занимают окрошки и другие холодные супы,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T07:47+0300
2025-04-04T07:47+0300
бизнес
общество
москва
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Популярность того или иного супа у россиян зависит от времени года, так, с конца апреля и до начала осени топ продаж занимают окрошки и другие холодные супы, рассказали РИА Новости во "ВкусВилле". "Что касается сезонных предпочтений покупателей, то с конца апреля и до начала осени топ продаж занимают окрошки и другие холодные супы. Это удобный вариант для обеда в жару: освежает, насыщает, не требует разогрева", - сообщили в компании. Отмечается, что с середины лета в продажу поступают супы с лисичками и другими сезонными грибами. Они появляются на короткое время, но стабильно находят свою аудиторию. Тогда как осенью растет популярность тыквенных крем-супов. В свою очередь зимой покупатели возвращаются к сытным классическим супам - борщам, щам, куриным супам с лапшой, харчо. Продажи таких супов растут с первыми заморозками, добавили в компании. Покупатели также отдают предпочтения необычным блюдам, например, супу Фо Бо или супу из печеных томатов с креветками.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
07:47 04.04.2025
 
В "ВкусВилле" рассказали, какие супы популярны у россиян

"ВкусВилла": популярность окрошек и других холодных супов зависит от времени года

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Популярность того или иного супа у россиян зависит от времени года, так, с конца апреля и до начала осени топ продаж занимают окрошки и другие холодные супы, рассказали РИА Новости во "ВкусВилле".
"Что касается сезонных предпочтений покупателей, то с конца апреля и до начала осени топ продаж занимают окрошки и другие холодные супы. Это удобный вариант для обеда в жару: освежает, насыщает, не требует разогрева", - сообщили в компании.
Отмечается, что с середины лета в продажу поступают супы с лисичками и другими сезонными грибами. Они появляются на короткое время, но стабильно находят свою аудиторию. Тогда как осенью растет популярность тыквенных крем-супов.
В свою очередь зимой покупатели возвращаются к сытным классическим супам - борщам, щам, куриным супам с лапшой, харчо. Продажи таких супов растут с первыми заморозками, добавили в компании.
Покупатели также отдают предпочтения необычным блюдам, например, супу Фо Бо или супу из печеных томатов с креветками.
 
БизнесОбществоМОСКВА
 
 
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