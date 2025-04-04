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В "ВкусВилле" рассказали, какие супы популярны у россиян

В "ВкусВилле" рассказали, какие супы популярны у россиян - 04.04.2025, ПРАЙМ

В "ВкусВилле" рассказали, какие супы популярны у россиян

Популярность того или иного супа у россиян зависит от времени года, так, с конца апреля и до начала осени топ продаж занимают окрошки и другие холодные супы,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T07:47+0300

2025-04-04T07:47+0300

2025-04-04T07:47+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Популярность того или иного супа у россиян зависит от времени года, так, с конца апреля и до начала осени топ продаж занимают окрошки и другие холодные супы, рассказали РИА Новости во "ВкусВилле". "Что касается сезонных предпочтений покупателей, то с конца апреля и до начала осени топ продаж занимают окрошки и другие холодные супы. Это удобный вариант для обеда в жару: освежает, насыщает, не требует разогрева", - сообщили в компании. Отмечается, что с середины лета в продажу поступают супы с лисичками и другими сезонными грибами. Они появляются на короткое время, но стабильно находят свою аудиторию. Тогда как осенью растет популярность тыквенных крем-супов. В свою очередь зимой покупатели возвращаются к сытным классическим супам - борщам, щам, куриным супам с лапшой, харчо. Продажи таких супов растут с первыми заморозками, добавили в компании. Покупатели также отдают предпочтения необычным блюдам, например, супу Фо Бо или супу из печеных томатов с креветками.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , москва