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Рэпер Паша Техник умер в Таиланде, сообщила его бывшая жена
Рэпер Паша Техник умер в Таиланде, сообщила его бывшая жена - 04.04.2025, ПРАЙМ
Рэпер Паша Техник умер в Таиланде, сообщила его бывшая жена
Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер в Таиланде, сообщила его бывшая жена Ева Карицкая. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T22:41+0300
2025-04-04T22:41+0300
2025-04-04T22:41+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер в Таиланде, сообщила его бывшая жена Ева Карицкая. "Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю", - написала она в своем Telegram-канале. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на острове Пхукет, у него диагностировали сильное отравление. Ивлев находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.В четверг в Telegram-канале рэпера было опубликовано сообщение о том, что его менеджер привез 20 килограммов лекарств. В пятницу сообщалось, что решается сложный вопрос о его транспортировке на вертолете в Бангкок.Затем было опубликовано сообщение о том, что Техник пережил клиническую смерть, а затем у пациента началось кровоизлияние. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, был одним из основателей группы Kunteynir.
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таиланд, культура
Рэпер Паша Техник умер в Таиланде, сообщила его бывшая жена
Рэпер Паша Техник умер в реанимации в Таиланде, сообщила его бывшая жена
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер в Таиланде, сообщила его бывшая жена Ева Карицкая.
"Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю", - написала она в своем Telegram-канале.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на острове Пхукет, у него диагностировали сильное отравление. Ивлев находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
В четверг в Telegram-канале рэпера было опубликовано сообщение о том, что его менеджер привез 20 килограммов лекарств. В пятницу сообщалось, что решается сложный вопрос о его транспортировке на вертолете в Бангкок.
Затем было опубликовано сообщение о том, что Техник пережил клиническую смерть, а затем у пациента началось кровоизлияние.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, был одним из основателей группы Kunteynir.