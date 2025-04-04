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Рэпер Паша Техник умер в Таиланде, сообщила его бывшая жена

Рэпер Паша Техник умер в Таиланде, сообщила его бывшая жена - 04.04.2025, ПРАЙМ

Рэпер Паша Техник умер в Таиланде, сообщила его бывшая жена

Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер в Таиланде, сообщила его бывшая жена Ева Карицкая. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T22:41+0300

2025-04-04T22:41+0300

2025-04-04T22:41+0300

таиланд

культура

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российский рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер в Таиланде, сообщила его бывшая жена Ева Карицкая. "Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю", - написала она в своем Telegram-канале. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на острове Пхукет, у него диагностировали сильное отравление. Ивлев находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.В четверг в Telegram-канале рэпера было опубликовано сообщение о том, что его менеджер привез 20 килограммов лекарств. В пятницу сообщалось, что решается сложный вопрос о его транспортировке на вертолете в Бангкок.Затем было опубликовано сообщение о том, что Техник пережил клиническую смерть, а затем у пациента началось кровоизлияние. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, был одним из основателей группы Kunteynir.

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таиланд, культура