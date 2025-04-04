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Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США еще на 75 дней
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США еще на 75 дней - 04.04.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США еще на 75 дней
Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T21:12+0300
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса. "Моя администрация усердно работает над соглашением, чтобы спасти TikTok, и мы достигли огромного прогресса", – написал Трамп в соцсети Truth. Он отметил, что для завершения всех юридических процедур требуется больше времени. "Именно поэтому я подписываю указ, чтобы TikTok продолжал работу еще 75 дней", - добавил он. Президент подчеркнул, что США не хотят, чтобы TikTok "погрузился во тьму", и выразил надежду на дальнейшее добросовестное сотрудничество с Китаем, несмотря на недовольство Пекина введенными зеркальными пошлинами. "Это доказывает, что пошлины - самый мощный экономический инструмент, крайне важный для национальной безопасности", - отметил он. Трамп также добавил, что в США с нетерпением ждут "завершения сделки с TikTok и Китаем".
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сша, дональд трамп, tiktok
США, Дональд Трамп, TikTok
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США еще на 75 дней
Трамп разрешил продлить работу TikTok в США еще на 75 дней для завершения реструктуризации
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса.
"Моя администрация усердно работает над соглашением, чтобы спасти TikTok, и мы достигли огромного прогресса", – написал Трамп в соцсети Truth.
Он отметил, что для завершения всех юридических процедур требуется больше времени.
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"Именно поэтому я подписываю указ, чтобы TikTok продолжал работу еще 75 дней", - добавил он.
Президент подчеркнул, что США не хотят, чтобы TikTok "погрузился во тьму", и выразил надежду на дальнейшее добросовестное сотрудничество с Китаем, несмотря на недовольство Пекина введенными зеркальными пошлинами.
"Это доказывает, что пошлины - самый мощный экономический инструмент, крайне важный для национальной безопасности", - отметил он.
Трамп также добавил, что в США с нетерпением ждут "завершения сделки с TikTok и Китаем".