Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США еще на 75 дней - 04.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250404/tiktok-856402658.html
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США еще на 75 дней
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США еще на 75 дней - 04.04.2025, ПРАЙМ
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США еще на 75 дней
Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T21:12+0300
2025-04-04T21:12+0300
сша
дональд трамп
tiktok
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/62/834176236_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_14648dd9ba2f68d482efc7d22393f12f.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса. "Моя администрация усердно работает над соглашением, чтобы спасти TikTok, и мы достигли огромного прогресса", – написал Трамп в соцсети Truth. Он отметил, что для завершения всех юридических процедур требуется больше времени. "Именно поэтому я подписываю указ, чтобы TikTok продолжал работу еще 75 дней", - добавил он. Президент подчеркнул, что США не хотят, чтобы TikTok "погрузился во тьму", и выразил надежду на дальнейшее добросовестное сотрудничество с Китаем, несмотря на недовольство Пекина введенными зеркальными пошлинами. "Это доказывает, что пошлины - самый мощный экономический инструмент, крайне важный для национальной безопасности", - отметил он. Трамп также добавил, что в США с нетерпением ждут "завершения сделки с TikTok и Китаем".
https://1prime.ru/20250402/tiktok-856327222.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/62/834176236_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c24059f93ee03c7215cde365cbe88856.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, tiktok
США, Дональд Трамп, TikTok
21:12 04.04.2025
 
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok в США еще на 75 дней

Трамп разрешил продлить работу TikTok в США еще на 75 дней для завершения реструктуризации

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона.
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса.
"Моя администрация усердно работает над соглашением, чтобы спасти TikTok, и мы достигли огромного прогресса", – написал Трамп в соцсети Truth.
Он отметил, что для завершения всех юридических процедур требуется больше времени.
!TikTok
Amazon сделала предложение о покупке TikTok в США, передает New York Times
2 апреля, 20:11
"Именно поэтому я подписываю указ, чтобы TikTok продолжал работу еще 75 дней", - добавил он.
Президент подчеркнул, что США не хотят, чтобы TikTok "погрузился во тьму", и выразил надежду на дальнейшее добросовестное сотрудничество с Китаем, несмотря на недовольство Пекина введенными зеркальными пошлинами.
"Это доказывает, что пошлины - самый мощный экономический инструмент, крайне важный для национальной безопасности", - отметил он.
Трамп также добавил, что в США с нетерпением ждут "завершения сделки с TikTok и Китаем".
 
СШАДональд ТрампTikTok
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала