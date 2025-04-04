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Трамп рассмотрит сделку по TikTok - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп рассмотрит сделку по TikTok
Трамп рассмотрит сделку по TikTok - 04.04.2025, ПРАЙМ
Трамп рассмотрит сделку по TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит сделку, в рамках которой Китай одобрит продажу приложения TikTok в обмен на снижение американских пошлин. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T00:41+0300
2025-04-04T00:41+0300
технологии
экономика
мировая экономика
сша
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москва
дональд трамп
джей ди вэнс
tiktok
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит сделку, в рамках которой Китай одобрит продажу приложения TikTok в обмен на снижение американских пошлин. Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. Выступая перед журналистами на борту президентского самолета, Трамп использовал TikTok в качестве примера того, как пошлины можно использовать для переговоров с другими странами. "У вас есть ситуация с TikTok, когда Китай, вероятно, скажет: мы одобрим сделку, но сделаете ли вы что-нибудь по пошлинам?" Мы можем использовать пошлины, чтобы получить что-то взамен", - приводит слова Трампа агентство Рейтер. Трамп при этом добавил, что сделка по TikTok очень близка к заключению. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории Соединенных Штатов у TikTok около 170 миллионов пользователей. Верховный суд США 17 января отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января. Однако Трамп после инаугурации подписал указ, дающий 75-дневную отсрочку блокировки соцсети в стране до 5 апреля для поиска покупателя в Соединенных Штатах. В марте вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC выразил уверенность, что сделка по соцсети будет заключена до 5 апреля.
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технологии, мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп, джей ди вэнс, tiktok, bytedance, верховный суд
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, TikTok, ByteDance, Верховный суд
00:41 04.04.2025
 
Трамп рассмотрит сделку по TikTok

Трамп рассмотрит сделку по TikTok в обмен на снижение пошлин США

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит сделку, в рамках которой Китай одобрит продажу приложения TikTok в обмен на снижение американских пошлин.
Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. Выступая перед журналистами на борту президентского самолета, Трамп использовал TikTok в качестве примера того, как пошлины можно использовать для переговоров с другими странами.
"У вас есть ситуация с TikTok, когда Китай, вероятно, скажет: мы одобрим сделку, но сделаете ли вы что-нибудь по пошлинам?" Мы можем использовать пошлины, чтобы получить что-то взамен", - приводит слова Трампа агентство Рейтер.
Трамп при этом добавил, что сделка по TikTok очень близка к заключению.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории Соединенных Штатов у TikTok около 170 миллионов пользователей.
Верховный суд США 17 января отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января. Однако Трамп после инаугурации подписал указ, дающий 75-дневную отсрочку блокировки соцсети в стране до 5 апреля для поиска покупателя в Соединенных Штатах.
В марте вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC выразил уверенность, что сделка по соцсети будет заключена до 5 апреля.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаСШАКИТАЙМОСКВАДональд ТрампДжей Ди ВэнсTikTokByteDanceВерховный суд
 
 
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