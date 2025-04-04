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Трамп рассмотрит сделку по TikTok

Трамп рассмотрит сделку по TikTok - 04.04.2025, ПРАЙМ

Трамп рассмотрит сделку по TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит сделку, в рамках которой Китай одобрит продажу приложения TikTok в обмен на снижение американских пошлин. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T00:41+0300

2025-04-04T00:41+0300

2025-04-04T00:41+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит сделку, в рамках которой Китай одобрит продажу приложения TikTok в обмен на снижение американских пошлин. Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. Выступая перед журналистами на борту президентского самолета, Трамп использовал TikTok в качестве примера того, как пошлины можно использовать для переговоров с другими странами. "У вас есть ситуация с TikTok, когда Китай, вероятно, скажет: мы одобрим сделку, но сделаете ли вы что-нибудь по пошлинам?" Мы можем использовать пошлины, чтобы получить что-то взамен", - приводит слова Трампа агентство Рейтер. Трамп при этом добавил, что сделка по TikTok очень близка к заключению. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории Соединенных Штатов у TikTok около 170 миллионов пользователей. Верховный суд США 17 января отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января. Однако Трамп после инаугурации подписал указ, дающий 75-дневную отсрочку блокировки соцсети в стране до 5 апреля для поиска покупателя в Соединенных Штатах. В марте вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC выразил уверенность, что сделка по соцсети будет заключена до 5 апреля.

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