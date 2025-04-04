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Трамп заявил, что Евросоюз не очень успешно взаимодействовал с Россией

Трамп заявил, что Евросоюз не очень успешно взаимодействовал с Россией - 04.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Евросоюз не очень успешно взаимодействовал с Россией

Европейское руководство не очень успешно взаимодействовало с Россией, заявил президент США Дональд Трамп, выразив надежду, что у него получится лучше. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T00:47+0300

2025-04-04T00:47+0300

2025-04-04T00:47+0300

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Европейское руководство не очень успешно взаимодействовало с Россией, заявил президент США Дональд Трамп, выразив надежду, что у него получится лучше. "Европа была не очень успешна в ведении дел с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным. Я думаю, я буду (успешен - ред.)", - сказал журналистам Трамп.

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мировая экономика, россия, сша, рф, дональд трамп