https://1prime.ru/20250404/tramp-856367709.html
Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам
Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам - 04.04.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам
Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам, если другие страны предложат что-нибудь "феноменальное". | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T01:14+0300
2025-04-04T01:14+0300
2025-04-04T01:14+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856367709.jpg?1743718491
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам, если другие страны предложат что-нибудь "феноменальное".
"Если кто-то скажет, что дает нам что-то феноменальное (мы согласимся) … Пошлины дают нам огромные возможности для переговоров", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, ЕС
Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам
Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам, если другие страны предложат что-нибудь "феноменальное".
"Если кто-то скажет, что дает нам что-то феноменальное (мы согласимся) … Пошлины дают нам огромные возможности для переговоров", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.