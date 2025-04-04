https://1prime.ru/20250404/tramp-856367709.html

Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам

Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам - 04.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам

Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам, если другие страны предложат что-нибудь "феноменальное". | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T01:14+0300

2025-04-04T01:14+0300

2025-04-04T01:14+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856367709.jpg?1743718491

ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам, если другие страны предложат что-нибудь "феноменальное". "Если кто-то скажет, что дает нам что-то феноменальное (мы согласимся) … Пошлины дают нам огромные возможности для переговоров", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, ес