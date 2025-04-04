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"Страна возможностей". В Британии объяснили интерес Трампа к России

"Страна возможностей". В Британии объяснили интерес Трампа к России - 04.04.2025, ПРАЙМ

"Страна возможностей". В Британии объяснили интерес Трампа к России

Глава Белого дома Дональд Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф обладают схожим видением в отношении России по окончании украинского конфликта. Таким мнением... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T08:39+0300

2025-04-04T08:39+0300

2025-04-04T08:39+0300

экономика

россия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф обладают схожим видением в отношении России по окончании украинского конфликта. Таким мнением на YouTube поделился британский аналитик Александр Меркурис."Видение Трампа и Уиткоффа на конфликт в целом схожи. Им нужно срочно его завершить. В их глазах Россия – страна экономических возможностей", — подчеркнул он.По словам Меркуриса, США импортируют из России уран, титан и редкоземельные металлы, поэтому Трампу важно сохранять стабильные цены и наладить отношения с Россией. На данный момент именно экономика и торговля стали определяющим фактором в отношениях двух государств, резюмировал он.Ранее президент России Владимир Путин отметил важность развития отрасли редкоземельных металлов для конкурентоспособности на мировых рынках. Он также заявил о готовности России предложить США возможность совместной работы на этом направлении.

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россия, сша, дональд трамп