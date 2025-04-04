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СМИ: Трамп потребовал "огромных чисел" при расчете пошлин
СМИ: Трамп потребовал "огромных чисел" при расчете пошлин - 04.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп потребовал "огромных чисел" при расчете пошлин
Президента США Дональда Трампа при планировании торговых пошлин не слишком сильно волновала формула, по которой будут определяться их ставки для каждой страны,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T12:27+0300
2025-04-04T12:27+0300
2025-04-04T12:27+0300
экономика
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Президента США Дональда Трампа при планировании торговых пошлин не слишком сильно волновала формула, по которой будут определяться их ставки для каждой страны, требовал "огромных чисел", пишет американский журнал Rolling Stone со ссылкой на источники. Ранее Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. По словам чиновников из окружения Трампа, формула, по которой рассчитывалась ставка пошлин для каждой страны, не являлась первостепенной заботой для американского лидера. "Он хотел, чтобы числа были огромными... Трамп решительно потребовал больших показателей, которые вынудили бы другие страны относиться к нам справедливо", - приводит журнал слова одного из должностных лиц, которое обсуждало с Трампом его план по пошлинам до и после инаугурации. Как отмечает Rolling Stone, советники американского президента осознали, что, по его мнению, любые экономические проблемы, которые породят пошлины, будут стоить того, а падение фондового рынка не будет слишком сильным.
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сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
СМИ: Трамп потребовал "огромных чисел" при расчете пошлин
RS: Трампа не особо волновала формула расчета пошлин, он требовал огромных чисел
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Президента США Дональда Трампа при планировании торговых пошлин не слишком сильно волновала формула, по которой будут определяться их ставки для каждой страны, требовал "огромных чисел", пишет американский журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.
Ранее Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
По словам чиновников из окружения Трампа, формула, по которой рассчитывалась ставка пошлин для каждой страны, не являлась первостепенной заботой для американского лидера.
"Он хотел, чтобы числа были огромными... Трамп решительно потребовал больших показателей, которые вынудили бы другие страны относиться к нам справедливо", - приводит журнал слова одного из должностных лиц, которое обсуждало с Трампом его план по пошлинам до и после инаугурации.
Как отмечает Rolling Stone, советники американского президента осознали, что, по его мнению, любые экономические проблемы, которые породят пошлины, будут стоить того, а падение фондового рынка не будет слишком сильным.
WSJ объяснила решение США снизить базовую ставку пошлин