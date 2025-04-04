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Трамп на фоне ответных пошлин заявил, что Китай "запаниковал" - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп на фоне ответных пошлин заявил, что Китай "запаниковал"
Трамп на фоне ответных пошлин заявил, что Китай "запаниковал" - 04.04.2025, ПРАЙМ
Трамп на фоне ответных пошлин заявил, что Китай "запаниковал"
Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне ввода со стороны КНР ответных пошлин заявил, что Китай "сыграл неправильно" и "запаниковал". | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T16:48+0300
2025-04-04T16:48+0300
экономика
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне ввода со стороны КНР ответных пошлин заявил, что Китай "сыграл неправильно" и "запаниковал". "Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.
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китай, сша, дональд трамп
Экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
16:48 04.04.2025
 
Трамп на фоне ответных пошлин заявил, что Китай "запаниковал"

Трамп об ответных пошлинах: Китай сыграл неправильно и запаниковал

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне ввода со стороны КНР ответных пошлин заявил, что Китай "сыграл неправильно" и "запаниковал".
"Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Китай ввел контроль за экспортом товаров, связанных с некоторыми РЗМ
14:22
 
ЭкономикаКИТАЙСШАДональд Трамп
 
 
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