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Трамп на фоне ответных пошлин заявил, что Китай "запаниковал"
Трамп на фоне ответных пошлин заявил, что Китай "запаниковал" - 04.04.2025, ПРАЙМ
Трамп на фоне ответных пошлин заявил, что Китай "запаниковал"
Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне ввода со стороны КНР ответных пошлин заявил, что Китай "сыграл неправильно" и "запаниковал". | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T16:48+0300
2025-04-04T16:48+0300
2025-04-04T16:48+0300
экономика
китай
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне ввода со стороны КНР ответных пошлин заявил, что Китай "сыграл неправильно" и "запаниковал". "Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.
https://1prime.ru/20250404/kitay-856387024.html
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китай, сша, дональд трамп
Экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
Трамп на фоне ответных пошлин заявил, что Китай "запаниковал"
Трамп об ответных пошлинах: Китай сыграл неправильно и запаниковал
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне ввода со стороны КНР ответных пошлин заявил, что Китай "сыграл неправильно" и "запаниковал".
"Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.
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