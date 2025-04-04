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Трамп на фоне ответных пошлин заявил, что Китай "запаниковал"

Трамп на фоне ответных пошлин заявил, что Китай "запаниковал" - 04.04.2025, ПРАЙМ

Трамп на фоне ответных пошлин заявил, что Китай "запаниковал"

Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне ввода со стороны КНР ответных пошлин заявил, что Китай "сыграл неправильно" и "запаниковал". | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T16:48+0300

2025-04-04T16:48+0300

2025-04-04T16:48+0300

экономика

китай

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в пятницу на фоне ввода со стороны КНР ответных пошлин заявил, что Китай "сыграл неправильно" и "запаниковал". "Китай сыграл неправильно, он запаниковал, а этого позволить они себе не могут", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Ранее в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.

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китай

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китай, сша, дональд трамп