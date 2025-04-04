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Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки
Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки - 04.04.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки
Для руководства Федеральной резервной системы (ФРС) настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T18:39+0300
2025-04-04T18:39+0300
экономика
сша
джером пауэлл
дональд трамп
фрс
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Для руководства Федеральной резервной системы (ФРС) настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить "играть в политику", заявил президент США Дональд Трамп. "Сейчас было бы идеальное время для председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить процентные ставки. Он всегда "опаздывает", но теперь может быстро изменить свой имидж", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. По словам американского президента, цены на энергоносители снизились, инфляция в США также снизилась, и "даже яйца упали на 69%". "Снизьте процентные ставки, Джером, и прекратите играть в политику", - потребовал глава государства.
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сша, джером пауэлл, дональд трамп, фрс
Экономика, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, ФРС
18:39 04.04.2025
 
Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки

Трамп: для руководства ФРС настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© Фото : Federal Reserve
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Для руководства Федеральной резервной системы (ФРС) настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить "играть в политику", заявил президент США Дональд Трамп.
"Сейчас было бы идеальное время для председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить процентные ставки. Он всегда "опаздывает", но теперь может быстро изменить свой имидж", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам американского президента, цены на энергоносители снизились, инфляция в США также снизилась, и "даже яйца упали на 69%".
"Снизьте процентные ставки, Джером, и прекратите играть в политику", - потребовал глава государства.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после сохранения ставки ФРС
20 марта, 14:44
 
ЭкономикаСШАДжером ПауэллДональд ТрампФРС
 
 
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