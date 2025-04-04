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Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки

Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки - 04.04.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки

Для руководства Федеральной резервной системы (ФРС) настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T18:39+0300

2025-04-04T18:39+0300

2025-04-04T18:39+0300

экономика

сша

джером пауэлл

дональд трамп

фрс

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Для руководства Федеральной резервной системы (ФРС) настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить "играть в политику", заявил президент США Дональд Трамп. "Сейчас было бы идеальное время для председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить процентные ставки. Он всегда "опаздывает", но теперь может быстро изменить свой имидж", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. По словам американского президента, цены на энергоносители снизились, инфляция в США также снизилась, и "даже яйца упали на 69%". "Снизьте процентные ставки, Джером, и прекратите играть в политику", - потребовал глава государства.

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сша, джером пауэлл, дональд трамп, фрс