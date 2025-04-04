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Трамп решил ввести пошлины менее чем за 3 часа до их объявления, пишут СМИ - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп решил ввести пошлины менее чем за 3 часа до их объявления, пишут СМИ
Трамп решил ввести пошлины менее чем за 3 часа до их объявления, пишут СМИ - 04.04.2025, ПРАЙМ
Трамп решил ввести пошлины менее чем за 3 часа до их объявления, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп принял финальное решение о новых пошлинах за несколько часов до их объявления в среду, сообщает газета Washington Post со ссылкой на | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T21:23+0300
2025-04-04T21:24+0300
экономика
сша
дональд трамп
мировая экономика
пошлины
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп принял финальное решение о новых пошлинах за несколько часов до их объявления в среду, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки торговых мер. По информации издания, с начала президентского срока Трампа его команда работала над множеством возможных вариантов торговой политики и предлагала их президенту. "Трамп лично выбрал формулу, которая основывалась на двух простых переменных — дефиците торгового баланса США с каждой страной и общей стоимости ее экспорта в США... После обсуждений, которые продолжались до поздней ночи вторника, Трамп принял окончательное решение только около 13:00 в среду — менее чем за три часа до объявления", - пишет газета. По словам одного из источников, представители крупнейших компаний пытались принять участие в обсуждениях торговых мер или хотя бы получить какую-либо информацию о предложенных вариантах. Однако они также до последнего момента не знали о финальном решении Трампа и были "шокированы" как масштабом вводимых пошлин, так и методологией их расчета. Самого Трампа не смутила негативная реакция части общественности на новые меры, заявил газете неназванный чиновник из Белого дома. Президента теперь интересует только выполнение предвыборных обещаний, добавил он. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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сша, дональд трамп, мировая экономика, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины
21:23 04.04.2025 (обновлено: 21:24 04.04.2025)
 
Трамп решил ввести пошлины менее чем за 3 часа до их объявления, пишут СМИ

WP: Трамп принял решение о новых пошлинах США менее чем за 3 часа до их объявления

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп принял финальное решение о новых пошлинах за несколько часов до их объявления в среду, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки торговых мер.
По информации издания, с начала президентского срока Трампа его команда работала над множеством возможных вариантов торговой политики и предлагала их президенту.
"Трамп лично выбрал формулу, которая основывалась на двух простых переменных — дефиците торгового баланса США с каждой страной и общей стоимости ее экспорта в США... После обсуждений, которые продолжались до поздней ночи вторника, Трамп принял окончательное решение только около 13:00 в среду — менее чем за три часа до объявления", - пишет газета.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
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По словам одного из источников, представители крупнейших компаний пытались принять участие в обсуждениях торговых мер или хотя бы получить какую-либо информацию о предложенных вариантах. Однако они также до последнего момента не знали о финальном решении Трампа и были "шокированы" как масштабом вводимых пошлин, так и методологией их расчета.
Самого Трампа не смутила негативная реакция части общественности на новые меры, заявил газете неназванный чиновник из Белого дома. Президента теперь интересует только выполнение предвыборных обещаний, добавил он.
Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампМировая экономикапошлины
 
 
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