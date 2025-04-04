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ФАО оценила стабильность мировых цен на продовольствие
ФАО оценила стабильность мировых цен на продовольствие - 04.04.2025, ПРАЙМ
ФАО оценила стабильность мировых цен на продовольствие
Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в марте практически не изменился по сравнению с февральским значением, так как рост цен на мясо и... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:17+0300
2025-04-04T13:17+0300
2025-04-04T13:17+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в марте практически не изменился по сравнению с февральским значением, так как рост цен на мясо и растительное масло компенсировались ценами на зерновые и сахар, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "В марте 2025 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 127,1 пункта, практически не изменившись по сравнению с февральским показателем. Рост индексов цен на мясо и растительные масла был компенсирован снижением индексов цен на зерновые и сахар, а значение индекса цен на молочную продукцию оставалось на стабильном уровне", - говорится в сообщении. Так, стабилизирующийся индекс цен на молочную продукцию в марте остался на уровне февраля в 148,7 пункта. При этом цены на сыр снизились, однако котировки на сухое молоко и сливочное масло продемонстрировали рост. Сливочное масло дорожает уже третий месяц и ценовой индекс показал значение на 3,9% выше предшествовавшего месяца, на что повлияли рост спроса на рынке и сезонное снижение объемов поставок со стороны стран Океании, отмечает ФАО. Рост индекса цен на мясо в марте составил всего лишь 1 пункт (0,9%) - до 118 пунктов, динамике способствовало увеличение цен на свинину и баранину, но стоимость мяса птицы оставалось стабильным при сохранении проблем относительно вспышек гриппа птиц в некоторых странах-производителях. Сильнее всех вырос индекс цен на растительное масло, в предыдущем месяце он составил 161,8 пункта, что на 5,8 пункта (3,7%) выше показателя за февраль. Организация сообщает, что цены на пальмовое масло растут уже на протяжении двух месяцев в связи с недостатком предложения со стороны стран Юго-Восточной Азии, а стоимость рапсового, соевого и подсолнечного масла поднимаются в связи с высоким мировым спросом при сокращении поставок. При этом в марте котировки на зерновые показали наибольшую отрицательную динамику, опустившись на 2,9 пункта, или на 2,6%, до 109,7 пункта, индекс цен на все виды риса опустился на 1,7% за счёт значительного экспортного предложения и слабого спроса на импорт. А индекс цен на сахар потерял лишь 1,6 пункта (1,4%), сократившись до 116,9 пункта, рост котировок был вызван обеспокоенностью относительно урожая сахарного тростника в Бразилии, несмотря на недавние осадки после продолжительной засухи в основных районах выращивания страны, комментирует ФАО.
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фао, оон
ФАО оценила стабильность мировых цен на продовольствие
ФАО: мировые цены на продовольствие в марте в целом были стабильны к февралю
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в марте практически не изменился по сравнению с февральским значением, так как рост цен на мясо и растительное масло компенсировались ценами на зерновые и сахар, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
"В марте 2025 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 127,1 пункта, практически не изменившись по сравнению с февральским показателем. Рост индексов цен на мясо и растительные масла был компенсирован снижением индексов цен на зерновые и сахар, а значение индекса цен на молочную продукцию оставалось на стабильном уровне", - говорится в сообщении.
Так, стабилизирующийся индекс цен на молочную продукцию в марте остался на уровне февраля в 148,7 пункта. При этом цены на сыр снизились, однако котировки на сухое молоко и сливочное масло продемонстрировали рост. Сливочное масло дорожает уже третий месяц и ценовой индекс показал значение на 3,9% выше предшествовавшего месяца, на что повлияли рост спроса на рынке и сезонное снижение объемов поставок со стороны стран Океании, отмечает ФАО.
Рост индекса цен на мясо в марте составил всего лишь 1 пункт (0,9%) - до 118 пунктов, динамике способствовало увеличение цен на свинину и баранину, но стоимость мяса птицы оставалось стабильным при сохранении проблем относительно вспышек гриппа птиц в некоторых странах-производителях.
Сильнее всех вырос индекс цен на растительное масло, в предыдущем месяце он составил 161,8 пункта, что на 5,8 пункта (3,7%) выше показателя за февраль. Организация сообщает, что цены на пальмовое масло растут уже на протяжении двух месяцев в связи с недостатком предложения со стороны стран Юго-Восточной Азии, а стоимость рапсового, соевого и подсолнечного масла поднимаются в связи с высоким мировым спросом при сокращении поставок.
При этом в марте котировки на зерновые показали наибольшую отрицательную динамику, опустившись на 2,9 пункта, или на 2,6%, до 109,7 пункта, индекс цен на все виды риса опустился на 1,7% за счёт значительного экспортного предложения и слабого спроса на импорт. А индекс цен на сахар потерял лишь 1,6 пункта (1,4%), сократившись до 116,9 пункта, рост котировок был вызван обеспокоенностью относительно урожая сахарного тростника в Бразилии, несмотря на недавние осадки после продолжительной засухи в основных районах выращивания страны, комментирует ФАО.
ФАО незначительно повысила прогноз мирового урожая пшеницы