https://1prime.ru/20250404/tseny-856384139.html

ФАО оценила стабильность мировых цен на продовольствие

ФАО оценила стабильность мировых цен на продовольствие - 04.04.2025, ПРАЙМ

ФАО оценила стабильность мировых цен на продовольствие

Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в марте практически не изменился по сравнению с февральским значением, так как рост цен на мясо и... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T13:17+0300

2025-04-04T13:17+0300

2025-04-04T13:17+0300

экономика

фао

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/76709/96/767099616_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_bb800991acec9d509ef0ecf7677dce61.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Агрегированный показатель мировых цен на продовольствие в марте практически не изменился по сравнению с февральским значением, так как рост цен на мясо и растительное масло компенсировались ценами на зерновые и сахар, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "В марте 2025 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 127,1 пункта, практически не изменившись по сравнению с февральским показателем. Рост индексов цен на мясо и растительные масла был компенсирован снижением индексов цен на зерновые и сахар, а значение индекса цен на молочную продукцию оставалось на стабильном уровне", - говорится в сообщении. Так, стабилизирующийся индекс цен на молочную продукцию в марте остался на уровне февраля в 148,7 пункта. При этом цены на сыр снизились, однако котировки на сухое молоко и сливочное масло продемонстрировали рост. Сливочное масло дорожает уже третий месяц и ценовой индекс показал значение на 3,9% выше предшествовавшего месяца, на что повлияли рост спроса на рынке и сезонное снижение объемов поставок со стороны стран Океании, отмечает ФАО. Рост индекса цен на мясо в марте составил всего лишь 1 пункт (0,9%) - до 118 пунктов, динамике способствовало увеличение цен на свинину и баранину, но стоимость мяса птицы оставалось стабильным при сохранении проблем относительно вспышек гриппа птиц в некоторых странах-производителях. Сильнее всех вырос индекс цен на растительное масло, в предыдущем месяце он составил 161,8 пункта, что на 5,8 пункта (3,7%) выше показателя за февраль. Организация сообщает, что цены на пальмовое масло растут уже на протяжении двух месяцев в связи с недостатком предложения со стороны стран Юго-Восточной Азии, а стоимость рапсового, соевого и подсолнечного масла поднимаются в связи с высоким мировым спросом при сокращении поставок. При этом в марте котировки на зерновые показали наибольшую отрицательную динамику, опустившись на 2,9 пункта, или на 2,6%, до 109,7 пункта, индекс цен на все виды риса опустился на 1,7% за счёт значительного экспортного предложения и слабого спроса на импорт. А индекс цен на сахар потерял лишь 1,6 пункта (1,4%), сократившись до 116,9 пункта, рост котировок был вызван обеспокоенностью относительно урожая сахарного тростника в Бразилии, несмотря на недавние осадки после продолжительной засухи в основных районах выращивания страны, комментирует ФАО.

https://1prime.ru/20250404/pshenitsa-856382428.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фао, оон