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Решетников отметил рост турпотока на российские горнолыжные курорты

Решетников отметил рост турпотока на российские горнолыжные курорты - 04.04.2025, ПРАЙМ

Решетников отметил рост турпотока на российские горнолыжные курорты

ШЕРЕГЕШ, 4 апр - ПРАЙМ. Российские горнолыжные курорты в этом зимнем сезоне приняли на четверть больше посетителей - почти 8,3 миллиона человек, лидерами... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T10:37+0300

2025-04-04T10:37+0300

2025-04-04T10:37+0300

туризм

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россия

максим решетников

горнолыжный курорт

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ШЕРЕГЕШ, 4 апр - ПРАЙМ. Российские горнолыжные курорты в этом зимнем сезоне приняли на четверть больше посетителей - почти 8,3 миллиона человек, лидерами остаются курорты Сочи, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "С ростом внутреннего туризма растет и интерес к горнолыжному отдыху. В текущем зимнем сезоне наши курорты приняли почти 8,3 миллиона человек, это на четверть больше, чем в предыдущем году", - сказал Решетников на II Всероссийском горнолыжном форуме "Сила гор. Шерегеш". Он отметил, что наибольший прирост показали "Губаха" в Пермском крае, "Ведучи", "Эльбрус", "Архыз" на Кавказе, "Бобровый Лог" в Красноярском крае, "Большой Вудъявр" в Мурманской области, "Солнечная Долина" в Челябинской области. "Традиционно лидерами по турпотоку остаются "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Эльбрус", "Архыз", "Домбай", "Шерегеш". При этом растет популярность курортов и на Сахалине, Камчатке, Алтае", - подчеркнул министр. При этом он заявил, что возможности для развития горнолыжных курортов в России очень высокие. "Несмотря на то, что спрос на курорты растет, в России на горных лыжах катается не более 5% граждан, в Европе – 17%. Потенциал роста есть", - сказал Решетников. Министр также сообщил, что в этом зимнем сезоне было открыто четыре новых горнолыжных комплекса - в Хабаровском крае ("Хехцир"), Татарстане ("Мамадыш") и Подмосковье ("Царьград"), и две недели назад состоялось техническое открытие "Мамисона" в Северной Осетии. До конца этого года еще три курорта планируются к открытию - в Московской области ("Голосово"), Приморье ("Белая гора"), Адыгее ("Лагонаки"), заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, максим решетников, горнолыжный курорт