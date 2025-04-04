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Решетников отметил рост турпотока на российские горнолыжные курорты - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Решетников отметил рост турпотока на российские горнолыжные курорты
Решетников отметил рост турпотока на российские горнолыжные курорты - 04.04.2025, ПРАЙМ
Решетников отметил рост турпотока на российские горнолыжные курорты
ШЕРЕГЕШ, 4 апр - ПРАЙМ. Российские горнолыжные курорты в этом зимнем сезоне приняли на четверть больше посетителей - почти 8,3 миллиона человек, лидерами... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:37+0300
2025-04-04T10:37+0300
туризм
бизнес
россия
максим решетников
горнолыжный курорт
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ШЕРЕГЕШ, 4 апр - ПРАЙМ. Российские горнолыжные курорты в этом зимнем сезоне приняли на четверть больше посетителей - почти 8,3 миллиона человек, лидерами остаются курорты Сочи, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "С ростом внутреннего туризма растет и интерес к горнолыжному отдыху. В текущем зимнем сезоне наши курорты приняли почти 8,3 миллиона человек, это на четверть больше, чем в предыдущем году", - сказал Решетников на II Всероссийском горнолыжном форуме "Сила гор. Шерегеш". Он отметил, что наибольший прирост показали "Губаха" в Пермском крае, "Ведучи", "Эльбрус", "Архыз" на Кавказе, "Бобровый Лог" в Красноярском крае, "Большой Вудъявр" в Мурманской области, "Солнечная Долина" в Челябинской области. "Традиционно лидерами по турпотоку остаются "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Эльбрус", "Архыз", "Домбай", "Шерегеш". При этом растет популярность курортов и на Сахалине, Камчатке, Алтае", - подчеркнул министр. При этом он заявил, что возможности для развития горнолыжных курортов в России очень высокие. "Несмотря на то, что спрос на курорты растет, в России на горных лыжах катается не более 5% граждан, в Европе – 17%. Потенциал роста есть", - сказал Решетников. Министр также сообщил, что в этом зимнем сезоне было открыто четыре новых горнолыжных комплекса - в Хабаровском крае ("Хехцир"), Татарстане ("Мамадыш") и Подмосковье ("Царьград"), и две недели назад состоялось техническое открытие "Мамисона" в Северной Осетии. До конца этого года еще три курорта планируются к открытию - в Московской области ("Голосово"), Приморье ("Белая гора"), Адыгее ("Лагонаки"), заключил он.
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туризм, бизнес, россия, максим решетников, горнолыжный курорт
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Максим Решетников, горнолыжный курорт
10:37 04.04.2025
 
Решетников отметил рост турпотока на российские горнолыжные курорты

Решетников: турпоток на российские горнолыжные курорты зимой вырос на четверть

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСтарт горнолыжного сезона на курорте "Роза Хутор"
Старт горнолыжного сезона на курорте Роза Хутор - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Артур Лебедев
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ШЕРЕГЕШ, 4 апр - ПРАЙМ. Российские горнолыжные курорты в этом зимнем сезоне приняли на четверть больше посетителей - почти 8,3 миллиона человек, лидерами остаются курорты Сочи, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"С ростом внутреннего туризма растет и интерес к горнолыжному отдыху. В текущем зимнем сезоне наши курорты приняли почти 8,3 миллиона человек, это на четверть больше, чем в предыдущем году", - сказал Решетников на II Всероссийском горнолыжном форуме "Сила гор. Шерегеш".
Он отметил, что наибольший прирост показали "Губаха" в Пермском крае, "Ведучи", "Эльбрус", "Архыз" на Кавказе, "Бобровый Лог" в Красноярском крае, "Большой Вудъявр" в Мурманской области, "Солнечная Долина" в Челябинской области.
"Традиционно лидерами по турпотоку остаются "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Эльбрус", "Архыз", "Домбай", "Шерегеш". При этом растет популярность курортов и на Сахалине, Камчатке, Алтае", - подчеркнул министр.
При этом он заявил, что возможности для развития горнолыжных курортов в России очень высокие. "Несмотря на то, что спрос на курорты растет, в России на горных лыжах катается не более 5% граждан, в Европе – 17%. Потенциал роста есть", - сказал Решетников.
Министр также сообщил, что в этом зимнем сезоне было открыто четыре новых горнолыжных комплекса - в Хабаровском крае ("Хехцир"), Татарстане ("Мамадыш") и Подмосковье ("Царьград"), и две недели назад состоялось техническое открытие "Мамисона" в Северной Осетии. До конца этого года еще три курорта планируются к открытию - в Московской области ("Голосово"), Приморье ("Белая гора"), Адыгее ("Лагонаки"), заключил он.
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