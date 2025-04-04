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"Дочка" TikTok в России сократила убыток на 65 процентов

"Дочка" TikTok в России сократила убыток на 65 процентов - 04.04.2025, ПРАЙМ

"Дочка" TikTok в России сократила убыток на 65 процентов

Российская "дочка" TikTok в прошлом году сократила убыток на 65%, до 149 миллионов рублей, следует из отчета компании, опубликованного в базе Федеральной... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T12:46+0300

2025-04-04T12:46+0300

2025-04-04T12:46+0300

экономика

бизнес

россия

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская "дочка" TikTok в прошлом году сократила убыток на 65%, до 149 миллионов рублей, следует из отчета компании, опубликованного в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). "Чистая прибыль (убыток) за 2024 год: (149 086) тысяч рублей. Чистая прибыль (убыток) за 2023 год: (426 841) тысяч рублей", - говорится в отчете. С 2020 по 2022 годы компания получала чистую прибыль: в 2020 году - в размере 11,242 миллиона рублей, в 2021 - 53,96 миллиона, а в 2022 рост составил 882,6%, до 530,3 миллиона рублей. Выручка компании уменьшилась почти в полтора раза - с 680,78 миллиона рублей в 2023 году до 354,3 миллиона в 2024 году. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории Соединенных Штатов у TikTok около 170 миллионов пользователей. В начале весны 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение недостоверных сведений о действиях Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций в отношении России. После этого китайская социальная сеть TikTok заявила, что прекратит из-за этого закона распространение новых материалов в РФ и прямые эфиры (стримы).

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