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Украина сохранила открытый счет в одном из российских банков

Украина сохранила открытый счет в одном из российских банков - 04.04.2025, ПРАЙМ

Украина сохранила открытый счет в одном из российских банков

Украина сохранила открытый счет в одном из российских банков, который ранее использовался для оплаты консульского сбора. Об этом сообщает агентство РИА Новости... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T08:58+0300

2025-04-04T08:58+0300

2025-04-04T08:58+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Украина сохранила открытый счет в одном из российских банков, который ранее использовался для оплаты консульского сбора. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы и данные налоговой.Отмечается, что реквизиты банковского счета для оплаты сбора все еще указаны на сайте бывшего диппредставительства Украины. Функция перевода на счет посольства при этом также доступна.В то же время, Россия в 2024 году расторгла договор аренды с украинским посольством в Москве в рамках ответных мер.

https://1prime.ru/20250403/ukraina-856363571.html

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банки, россия, украина, финансы