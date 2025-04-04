https://1prime.ru/20250404/ukraina-856388417.html

Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО - 04.04.2025, ПРАЙМ

Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что возможное членство Украины в НАТО не является частью нынешнего урегулирования, но обещал Киеву "необратимый путь" в... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T14:40+0300

2025-04-04T14:40+0300

2025-04-04T14:40+0300

политика

украина

нато

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что возможное членство Украины в НАТО не является частью нынешнего урегулирования, но обещал Киеву "необратимый путь" в альянс. "На саммите в Вашингтоне Украине был обещан необратимый путь в альянс. Это так. Сейчас Украина близка к НАТО. Однако никто не говорил, что членство станет частью мирного соглашения", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран альянса.

https://1prime.ru/20250404/mask-856374498.html

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украина, нато, марк рютте