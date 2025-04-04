https://1prime.ru/20250404/ukraina-856388417.html
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО - 04.04.2025, ПРАЙМ
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что возможное членство Украины в НАТО не является частью нынешнего урегулирования, но обещал Киеву "необратимый путь" в... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:40+0300
2025-04-04T14:40+0300
2025-04-04T14:40+0300
политика
украина
нато
марк рютте
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926620_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_90314a5ff54ee11b99bbd919f26d2482.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что возможное членство Украины в НАТО не является частью нынешнего урегулирования, но обещал Киеву "необратимый путь" в альянс. "На саммите в Вашингтоне Украине был обещан необратимый путь в альянс. Это так. Сейчас Украина близка к НАТО. Однако никто не говорил, что членство станет частью мирного соглашения", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран альянса.
https://1prime.ru/20250404/mask-856374498.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926620_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c5997cf96233725ef75de7327893b2ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нато, марк рютте
Политика, УКРАИНА, НАТО, Марк Рютте
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО
Генсек НАТО подтвердил, что членство Украины не будет частью мирного соглашения
БРЮССЕЛЬ, 4 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что возможное членство Украины в НАТО не является частью нынешнего урегулирования, но обещал Киеву "необратимый путь" в альянс.
"На саммите в Вашингтоне Украине был обещан необратимый путь в альянс. Это так. Сейчас Украина близка к НАТО. Однако никто не говорил, что членство станет частью мирного соглашения", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран альянса.
Маск надеется, что новые терминалы Starlink помогут Украине "достичь мира"