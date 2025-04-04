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Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО - 04.04.2025, ПРАЙМ
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что возможное членство Украины в НАТО не является частью нынешнего урегулирования, но обещал Киеву "необратимый путь" в... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:40+0300
2025-04-04T14:40+0300
политика
украина
нато
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что возможное членство Украины в НАТО не является частью нынешнего урегулирования, но обещал Киеву "необратимый путь" в альянс. "На саммите в Вашингтоне Украине был обещан необратимый путь в альянс. Это так. Сейчас Украина близка к НАТО. Однако никто не говорил, что членство станет частью мирного соглашения", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран альянса.
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украина, нато, марк рютте
Политика, УКРАИНА, НАТО, Марк Рютте
14:40 04.04.2025
 
Рютте сделал заявление о членстве Украины в НАТО

Генсек НАТО подтвердил, что членство Украины не будет частью мирного соглашения

© Фото : NATO Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
 Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что возможное членство Украины в НАТО не является частью нынешнего урегулирования, но обещал Киеву "необратимый путь" в альянс.
"На саммите в Вашингтоне Украине был обещан необратимый путь в альянс. Это так. Сейчас Украина близка к НАТО. Однако никто не говорил, что членство станет частью мирного соглашения", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран альянса.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Маск надеется, что новые терминалы Starlink помогут Украине "достичь мира"
09:45
 
ПолитикаУКРАИНАНАТОМарк Рютте
 
 
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