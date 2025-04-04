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Украина хотела бы заключить с США соглашение о свободной торговле
Украина хотела бы заключить с США соглашение о свободной торговле - 04.04.2025, ПРАЙМ
Украина хотела бы заключить с США соглашение о свободной торговле
Украина много лет просила США подписать соглашение о свободной торговли со взаимным обнулением пошлин, не исключено, что Киев снова будет поднимать этот вопрос, | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T21:19+0300
2025-04-04T21:19+0300
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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Украина много лет просила США подписать соглашение о свободной торговли со взаимным обнулением пошлин, не исключено, что Киев снова будет поднимать этот вопрос, заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка. Накануне министр экономики Украины, первый вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что введенные США пошлины на украинский импорт ударят в основном по малым производителям, Киев надеется договориться об их пересмотре. "Украина уже много лет говорила и уговаривала США подписать соглашение о свободной торговле со взаимным обнулением. Мы импортируем намного больше американской продукции, чем экспортируем, нам нужно развивать экспорт, и мы всегда заинтересованы в том, чтобы обнулить тарифы. Если оправдается тезис, записанный в прокламации (о том, что пошлина может быть уменьшена – ред.), тогда будем выходить с таким предложением, и мы на это настроены", - сказал Качка в эфире всеукраинского телемарафона. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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украина, дональд трамп, сша, мировая экономика
Экономика, УКРАИНА, Дональд Трамп, США, Мировая экономика
Украина хотела бы заключить с США соглашение о свободной торговле
Украина заявила, что хотела бы заключить с США соглашение о свободной торговле
МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Украина много лет просила США подписать соглашение о свободной торговли со взаимным обнулением пошлин, не исключено, что Киев снова будет поднимать этот вопрос, заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка.
Накануне министр экономики Украины, первый вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что введенные США пошлины на украинский импорт ударят в основном по малым производителям, Киев надеется договориться об их пересмотре.
"Украина уже много лет говорила и уговаривала США подписать соглашение о свободной торговле со взаимным обнулением. Мы импортируем намного больше американской продукции, чем экспортируем, нам нужно развивать экспорт, и мы всегда заинтересованы в том, чтобы обнулить тарифы. Если оправдается тезис, записанный в прокламации (о том, что пошлина может быть уменьшена – ред.), тогда будем выходить с таким предложением, и мы на это настроены", - сказал Качка в эфире всеукраинского телемарафона.
США ждут техническую команду с Украины для обсуждения ресурсной сделки
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.