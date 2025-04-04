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Фьючерсы Уолл-стрит падают после введения Китаем ответных пошлин против США
Фьючерсы Уолл-стрит падают после введения Китаем ответных пошлин против США - 04.04.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит падают после введения Китаем ответных пошлин против США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются после введения Китаем дополнительных пошлин на товары из США, свидетельствуют данные торгов | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T15:24+0300
2025-04-04T15:24+0300
2025-04-04T15:24+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются после введения Китаем дополнительных пошлин на товары из США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 2,91% - до 39 591 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 3,14%, до 18 090 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,92%, до 5 274 пункта. Ранее в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Так, акции компаний технического сектора снижаются перед основными торгами пятницы: бумаги Apple теряют в цене 4,59%, акции Intel падают на 6,46%, Microsoft - на 3,6%, Microchip - на 5,53%, Micron - на 4,59%. Бумаги компаний автомобильного сектора также снижаются на предторгах. Так, акции американской Tesla дешевеют на 6,17%, Ford Motor - на 4,19%, General Motors - на 4,36%.
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уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынки, китай, сша, apple, microsoft, пошлины
Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, Рынки, КИТАЙ, США, Apple, Microsoft, пошлины
Фьючерсы Уолл-стрит падают после введения Китаем ответных пошлин против США
Фьючерсы Уолл-стрит падают на 3% после введения Китаем пошлин на товары из США
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу снижаются после введения Китаем дополнительных пошлин на товары из США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 15.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 2,91% - до 39 591 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 3,14%, до 18 090 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,92%, до 5 274 пункта.
Ранее в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США.
Так, акции компаний технического сектора снижаются перед основными торгами пятницы: бумаги Apple теряют в цене 4,59%, акции Intel падают на 6,46%, Microsoft - на 3,6%, Microchip - на 5,53%, Micron - на 4,59%.
Бумаги компаний автомобильного сектора также снижаются на предторгах. Так, акции американской Tesla дешевеют на 6,17%, Ford Motor - на 4,19%, General Motors - на 4,36%.
Российский рынок акций уверенно растет в начале основной торговой сессии