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В мире снизилось количество нефтегазовых буровых установок
В мире снизилось количество нефтегазовых буровых установок - 04.04.2025, ПРАЙМ
В мире снизилось количество нефтегазовых буровых установок
Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за март сократилось к февралю на 56, или на 3,2%, до 1685 единиц, свидетельствуют... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:54+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за март сократилось к февралю на 56, или на 3,2%, до 1685 единиц, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих буровых уменьшилось при этом на 108, или на 6%. В США, согласно данным компании, показатель вырос на 2 единицы, до 592 агрегатов, в Канаде - упал на 53, до 194 единиц. Количество буровых установок в Латинской Америке выросло на 1, до 131, в Европе - осталось на уровне февраля в 121 установку, в Африке - сократилось на 1, до 97 единиц. На Ближнем Востоке показатель уменьшился на 7, до 339, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - вырос на 1, до 211 агрегатов. Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
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газ, сша, baker hughes
Энергетика, Газ, США, Baker Hughes
В мире снизилось количество нефтегазовых буровых установок
Baker Hughes: количество нефтегазовых буровых в мире снизилось в марте на 3,2%
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за март сократилось к февралю на 56, или на 3,2%, до 1685 единиц, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
За год количество действующих буровых уменьшилось при этом на 108, или на 6%.
В США, согласно данным компании, показатель вырос на 2 единицы, до 592 агрегатов, в Канаде - упал на 53, до 194 единиц.
Количество буровых установок в Латинской Америке выросло на 1, до 131, в Европе - осталось на уровне февраля в 121 установку, в Африке - сократилось на 1, до 97 единиц. На Ближнем Востоке показатель уменьшился на 7, до 339, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - вырос на 1, до 211 агрегатов.
Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель