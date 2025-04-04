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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 5 апреля
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 5 апреля - 04.04.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 5 апреля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 12,26 копейки, до 11,6044 рубля, курс доллара снизился на 10,56 копейки, до 84,2774... | 04.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 12,26 копейки, до 11,6044 рубля, курс доллара снизился на 10,56 копейки, до 84,2774 рубля, евро - на 17,53 копейки, до 92,9855 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, рынки, финансы, евро, доллар сша, юань, курсы валют
Экономика, Банк России, Рынки, Финансы, евро, Доллар США, юань, Курсы валют
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 5 апреля
Официальный курс юаня с субботы - 11,6 руб, доллара - 84,28 руб, евро - 92,99 руб
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, вырос на 12,26 копейки, до 11,6044 рубля, курс доллара снизился на 10,56 копейки, до 84,2774 рубля, евро - на 17,53 копейки, до 92,9855 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ЦБ отметил снижение денежной базы России