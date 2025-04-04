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ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ

ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ - 04.04.2025, ПРАЙМ

ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ

Артиллеристы-десантники уничтожили наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны России. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T05:07+0300

2025-04-04T05:07+0300

2025-04-04T05:07+0300

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КУРСК, 4 апр - ПРАЙМ. Артиллеристы-десантники уничтожили наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты гаубиц артиллерийского подразделения ВДВ уничтожили наблюдательные пункты и полевой склад боеприпасов ВСУ в приграничном районе Курской области", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что артиллерия ВДВ наносит огонь по огневым позициям артиллерии противника, оборонительным сооружениям, орудиям и складам с боеприпасами.

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общество , россия, всу, минобороны рф