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ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ - 04.04.2025, ПРАЙМ
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ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ
ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ - 04.04.2025, ПРАЙМ
ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ
Артиллеристы-десантники уничтожили наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны России. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T05:07+0300
2025-04-04T05:07+0300
общество
россия
всу
минобороны рф
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КУРСК, 4 апр - ПРАЙМ. Артиллеристы-десантники уничтожили наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты гаубиц артиллерийского подразделения ВДВ уничтожили наблюдательные пункты и полевой склад боеприпасов ВСУ в приграничном районе Курской области", - рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что артиллерия ВДВ наносит огонь по огневым позициям артиллерии противника, оборонительным сооружениям, орудиям и складам с боеприпасами.
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общество , россия, всу, минобороны рф
Общество , РОССИЯ, ВСУ, Минобороны РФ
05:07 04.04.2025
 
ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ

ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ в Курской области

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КУРСК, 4 апр - ПРАЙМ. Артиллеристы-десантники уничтожили наблюдательный пункт и полевой склад боеприпасов ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты гаубиц артиллерийского подразделения ВДВ уничтожили наблюдательные пункты и полевой склад боеприпасов ВСУ в приграничном районе Курской области", - рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что артиллерия ВДВ наносит огонь по огневым позициям артиллерии противника, оборонительным сооружениям, орудиям и складам с боеприпасами.
 
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