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Вице-президент США заявил о дисконтированных пошлинах на импорт - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Вице-президент США заявил о дисконтированных пошлинах на импорт
Вице-президент США заявил о дисконтированных пошлинах на импорт - 04.04.2025, ПРАЙМ
Вице-президент США заявил о дисконтированных пошлинах на импорт
США могли установить гораздо большие пошлины на американский импорт, но решили дисконтировать ставки, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T02:36+0300
2025-04-04T02:36+0300
экономика
мировая экономика
сша
джей ди вэнс
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. США могли установить гораздо большие пошлины на американский импорт, но решили дисконтировать ставки, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс. "Честно говоря, мы могли бы пойти намного выше… Президент заявлял, что это в некотором роде дисконтированные ответные пошлины, потому что то, что иностранные конкуренты взимают с нас, намного больше, даже сейчас, чем то, что мы взимаем с них", - заявил он в интервью телеканалу Newsmax. По словам Вэнса, США хотят быть "немного добрыми", но собираются отстаивать своим интересы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
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мировая экономика, сша, джей ди вэнс, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, США, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, ЕС
02:36 04.04.2025
 
Вице-президент США заявил о дисконтированных пошлинах на импорт

Вице-президент Вэнс: США могли установить гораздо большие пошлины на импорт

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. США могли установить гораздо большие пошлины на американский импорт, но решили дисконтировать ставки, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
"Честно говоря, мы могли бы пойти намного выше… Президент заявлял, что это в некотором роде дисконтированные ответные пошлины, потому что то, что иностранные конкуренты взимают с нас, намного больше, даже сейчас, чем то, что мы взимаем с них", - заявил он в интервью телеканалу Newsmax.
По словам Вэнса, США хотят быть "немного добрыми", но собираются отстаивать своим интересы.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДжей Ди ВэнсДональд ТрампЕС
 
 
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