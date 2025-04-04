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Вице-президент США заявил о дисконтированных пошлинах на импорт

Вице-президент США заявил о дисконтированных пошлинах на импорт - 04.04.2025, ПРАЙМ

Вице-президент США заявил о дисконтированных пошлинах на импорт

США могли установить гораздо большие пошлины на американский импорт, но решили дисконтировать ставки, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T02:36+0300

2025-04-04T02:36+0300

2025-04-04T02:36+0300

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. США могли установить гораздо большие пошлины на американский импорт, но решили дисконтировать ставки, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс. "Честно говоря, мы могли бы пойти намного выше… Президент заявлял, что это в некотором роде дисконтированные ответные пошлины, потому что то, что иностранные конкуренты взимают с нас, намного больше, даже сейчас, чем то, что мы взимаем с них", - заявил он в интервью телеканалу Newsmax. По словам Вэнса, США хотят быть "немного добрыми", но собираются отстаивать своим интересы. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. На товары из Евросоюза были введены "взаимные" пошлины в 20%.

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мировая экономика, сша, джей ди вэнс, дональд трамп, ес