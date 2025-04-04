https://1prime.ru/20250404/vladivostok-856368441.html
Во Владивостоке из-за тумана задержали несколько рейсов
Во Владивостоке из-за тумана задержали несколько рейсов - 04.04.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке из-за тумана задержали несколько рейсов
Ряд рейсов задержан из-за тумана во владивостокском аэропорту, борты из Москвы, Новосибирска и Иркутска ушли на запасные аэродромы, сообщает международный... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T02:57+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр - ПРАЙМ. Ряд рейсов задержан из-за тумана во владивостокском аэропорту, борты из Москвы, Новосибирска и Иркутска ушли на запасные аэродромы, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями (туман) есть несколько задержанных рейсов. На прилет: SU 1756 "Аэрофлот" из Москвы в зоне ожидания, S7 6403 из Иркутска, S7 5203 из Новосибирска ушли на запасной аэродром в Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что SU 1700 из Москвы ушел на запасной аэродром в Хабаровск. На вылет задерживается рейс S7 6404 в Иркутск.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Иркутск, Владивосток, Аэрофлот
Во Владивостоке из-за тумана задержали несколько рейсов
Во Владивостоке из-за тумана задержали несколько рейсов
ВЛАДИВОСТОК, 4 апр - ПРАЙМ. Ряд рейсов задержан из-за тумана во владивостокском аэропорту, борты из Москвы, Новосибирска и Иркутска ушли на запасные аэродромы, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями (туман) есть несколько задержанных рейсов. На прилет: SU 1756 "Аэрофлот" из Москвы в зоне ожидания, S7 6403 из Иркутска, S7 5203 из Новосибирска ушли на запасной аэродром в Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что SU 1700 из Москвы ушел на запасной аэродром в Хабаровск. На вылет задерживается рейс S7 6404 в Иркутск.