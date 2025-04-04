https://1prime.ru/20250404/vladivostok-856368702.html
Во Владивостоке из-за тумана задержали несколько рейсов
Во Владивостоке из-за тумана задержали несколько рейсов - 04.04.2025, ПРАЙМ
Во Владивостоке из-за тумана задержали несколько рейсов
Добавлены подробности (4 абзац). | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T03:09+0300
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Добавлены подробности (4 абзац).
ВЛАДИВОСТОК, 4 апр - РИА Новости. Ряд рейсов задержан из-за тумана во владивостокском аэропорту, борты из Москвы, Новосибирска и Иркутска ушли на запасные аэродромы, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями (туман) есть несколько задержанных рейсов. На прилет: SU 1756 "Аэрофлот" из Москвы в зоне ожидания, S7 6403 из Иркутска, S7 5203 из Новосибирска ушли на запасной аэродром в Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что SU 1700 из Москвы ушел на запасной аэродром в Хабаровск. На вылет задерживается рейс S7 6404 в Иркутск.
Как сообщает краевой минтранс, в пятницу рейс 109-110 Терней - Амгу - Усть-Соболевка - Единка - Самарга - Единка - Усть-Соболевка - Амгу - Терней перенесен по метеоусловиям на 5 апреля. Кроме того, отменен рейс Дальнегорск - Светлая - Дальнегорск из-за непригодности полосы Светлая к приему DHC-6.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Иркутск, НОВОСИБИРСК, Аэрофлот
Во Владивостоке из-за тумана задержали несколько рейсов
Во Владивостоке из-за тумана задержали несколько рейсов
Добавлены подробности (4 абзац).
ВЛАДИВОСТОК, 4 апр - РИА Новости. Ряд рейсов задержан из-за тумана во владивостокском аэропорту, борты из Москвы, Новосибирска и Иркутска ушли на запасные аэродромы, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Аэропорт работает штатно. В связи с метеоусловиями (туман) есть несколько задержанных рейсов. На прилет: SU 1756 "Аэрофлот" из Москвы в зоне ожидания, S7 6403 из Иркутска, S7 5203 из Новосибирска ушли на запасной аэродром в Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что SU 1700 из Москвы ушел на запасной аэродром в Хабаровск. На вылет задерживается рейс S7 6404 в Иркутск.
Как сообщает краевой минтранс, в пятницу рейс 109-110 Терней - Амгу - Усть-Соболевка - Единка - Самарга - Единка - Усть-Соболевка - Амгу - Терней перенесен по метеоусловиям на 5 апреля. Кроме того, отменен рейс Дальнегорск - Светлая - Дальнегорск из-за непригодности полосы Светлая к приему DHC-6.